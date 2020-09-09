Новичок Серии А приобрел голкипера сборной Нидерландов

Вратарь национальной сборной Нидерландов Йерун Зут перешел из "ПСВ" в итальянскую "Специю" – об этом сообщает пресс-служба новичка Серии А. Вторую часть прошлой кампании голкипер провел в аренде в "Утрехте".

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Со своим новым клубом Зут подписал контракт на 2 года. Йерун уже сдал тест на коронавирус, который показал отрицательный результат. Сегодня вратарь присоединится к партнерам по команде.

Напомним, "Специя" по итогам прошлого сезона впервые за свою 113-летнюю историю пробилась в высший итальянский дивизион. Зут является воспитанником "ПСВ", за основную команду клуба выступал с 2011 года, в сборную Нидерландов вызывается с 2015-го.