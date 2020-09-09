  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Новичок Серии А приобрел голкипера сборной Нидерландов
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Новичок Серии А приобрел голкипера сборной Нидерландов

Италия
(1 голосов)

Приличная заявка

Новичок Серии А приобрел голкипера сборной Нидерландов
Новина українською

Вратарь национальной сборной Нидерландов Йерун Зут перешел из "ПСВ" в итальянскую "Специю" – об этом сообщает пресс-служба новичка Серии А. Вторую часть прошлой кампании голкипер провел в аренде в "Утрехте".

Читайте такжеСпеция оформила промоушн в Серию А

Со своим новым клубом Зут подписал контракт на 2 года. Йерун уже сдал тест на коронавирус, который показал отрицательный результат. Сегодня вратарь присоединится к партнерам по команде.

Напомним, "Специя" по итогам прошлого сезона впервые за свою 113-летнюю историю пробилась в высший итальянский дивизион. Зут является воспитанником "ПСВ", за основную команду клуба выступал с 2011 года, в сборную Нидерландов вызывается с 2015-го.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ПСВ (Эйндховен) Йерун Зут Специя (Италия) ПСВ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Spezia

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Djibouti (Djibouti)
09.09.2020 в 17:18
Слаб он для чемпионата Италии
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...