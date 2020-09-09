Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
СМИ: Суарес начал сомневаться в своем переходе в Ювентус
Повлиял ли на это Месси?
В последние недели Луис Суарес вел переговоры с "Ювентусом". Все из-за того, что Рональд Куман не видит больше форварда в "Барселоне".
На данный момент, стороны еще не согласовали сделку. Как сообщает Sport.es, уругваец начал сомневаться в переходе в состав чемпиона Италии.
Сейчас он намерен еще раз обдумать трансфер. 33-летний Суарес понимает, что этот переход станет для него последним топ-трансфером в карьере.
Отметим, что также Луиса хочет
Также нельзя не вспомнить, что Лео Месси, близкий друг Суареса, решил