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СМИ: Суарес начал сомневаться в своем переходе в Ювентус

Италия
(2 голосов)

Повлиял ли на это Месси?

СМИ: Суарес начал сомневаться в своем переходе в Ювентус
UA-Футбол
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В последние недели Луис Суарес вел переговоры с "Ювентусом". Все из-за того, что Рональд Куман не видит больше форварда в "Барселоне".

На данный момент, стороны еще не согласовали сделку. Как сообщает Sport.es, уругваец начал сомневаться в переходе в состав чемпиона Италии.

Сейчас он намерен еще раз обдумать трансфер. 33-летний Суарес понимает, что этот переход станет для него последним топ-трансфером в карьере.

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Отметим, что также Луиса хочет подписать "Атлетико". Диего Симеоне симпатизирует уругвайцу, однако официального предложения еще сделано не было.

Также нельзя не вспомнить, что Лео Месси, близкий друг Суареса, решил остаться в "Барселоне".

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В статье: Ювентус (Турин) Атлетико (Мадрид) Луис Суарес Барселона
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Комментарии (2)
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Инспектор ( )
09.09.2020 в 19:38
Хорошего фельетониста - юмориста бы по теме Браселоны
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госпітальєр (львів)
09.09.2020 в 19:35
бартомеу пускає барсу в рознос,але йому плювати,оловне,щоб він лишився біля корита
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