СМИ: Суарес начал сомневаться в своем переходе в Ювентус

В последние недели Луис Суарес вел переговоры с "Ювентусом". Все из-за того, что Рональд Куман не видит больше форварда в "Барселоне".

На данный момент, стороны еще не согласовали сделку. Как сообщает Sport.es, уругваец начал сомневаться в переходе в состав чемпиона Италии.

Сейчас он намерен еще раз обдумать трансфер. 33-летний Суарес понимает, что этот переход станет для него последним топ-трансфером в карьере.

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Отметим, что также Луиса хочет подписать "Атлетико" . Диего Симеоне симпатизирует уругвайцу, однако официального предложения еще сделано не было.