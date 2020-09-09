  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Хакими признался, что сменил Реал на Интер из-за Конте
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хакими признался, что сменил Реал на Интер из-за Конте

Италия
(1 голосов)

Правда в него также не верил и Зидан

Хакими признался, что сменил Реал на Интер из-за Конте
UA-Футбол
Новина українською

Новоиспеченный защитник "Интера" Ашраф Хакими рассказал, почему подписал контракт именно с миланским клубом.

Читайте такжеИнтер объявил о трансфере Хакими

"Я выбрал "Интер", потому что стиль тренера идеально подходит мне. Наша цель - добиться наивысших результатов и бороться за Скудетто.

Конте - отличный тренер, у него дух победителя. У него настоящая страсть к футболу и Антонио передает это всем игрокам. Я уже играл в схеме 3-5-2 в "Боруссии" и должен адаптироваться. Я перешел в отличный клуб", - заявил Хакими.

Отметим, что после трансфера Ашрафа, "Интер" также успел подписать защитника "Ромы".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Антонио Конте Реал (Мадрид) Интер (Милан) Ашраф Хакими
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...