Хакими признался, что сменил Реал на Интер из-за Конте

Новоиспеченный защитник "Интера" Ашраф Хакими рассказал, почему подписал контракт именно с миланским клубом.

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"Я выбрал "Интер", потому что стиль тренера идеально подходит мне. Наша цель - добиться наивысших результатов и бороться за Скудетто.

Конте - отличный тренер, у него дух победителя. У него настоящая страсть к футболу и Антонио передает это всем игрокам. Я уже играл в схеме 3-5-2 в "Боруссии" и должен адаптироваться. Я перешел в отличный клуб", - заявил Хакими.