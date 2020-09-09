Официально: Сандро Тонали - игрок Милана

Сандро Тонали официально стал игроком "Милана". Все детали полностью согласованны.

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Полузащитник уже прошел медобследование и подписал контракт с "россонери". Они арендуют Сандро, а уже следующем летом его выкупят.

Тонали - игрок центра поля, которого уже стали называть "новым Пирло". За сезон в "Брешии" он смог провести 35 матчей, в которых отдал семь голевых передач.