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Официально: Сандро Тонали - игрок Милана

Италия
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"Новый Пирло" меняет команду

Официально: Сандро Тонали - игрок Милана
UA-Футбол
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Сандро Тонали официально стал игроком "Милана". Все детали полностью согласованны.

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Полузащитник уже прошел медобследование и подписал контракт с "россонери". Они арендуют Сандро, а уже следующем летом его выкупят.

Тонали - игрок центра поля, которого уже стали называть "новым Пирло". За сезон в "Брешии" он смог провести 35 матчей, в которых отдал семь голевых передач.

Отметим, что сначала Тонали хотел перейти в "Интер", но Конте отдал предпочтение игроку "Барселоны".

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В статье: Милан Сандро Тонали Брешиа
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