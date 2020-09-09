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Официально: Сандро Тонали - игрок Милана
"Новый Пирло" меняет команду
Сандро Тонали официально стал игроком "Милана". Все детали полностью согласованны.
Полузащитник уже прошел медобследование и подписал контракт с "россонери". Они арендуют Сандро, а уже следующем летом его выкупят.
Official Statement: Sandro Tonali ➡ https://t.co/50gJEvQsx3— AC Milan (@acmilan) September 9, 2020
Comunicato Ufficiale: Sandro Tonali ➡ https://t.co/03KxYrjdMD
#ReadyToUnleash #SempreMilan pic.twitter.com/rYUdytW8X7
Тонали - игрок центра поля, которого уже стали называть "новым Пирло". За сезон в "Брешии" он смог провести 35 матчей, в которых отдал семь голевых передач.
Отметим, что сначала Тонали хотел перейти в "Интер", но Конте отдал предпочтение