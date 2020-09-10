Неправильно носил маску? У президента Наполи диагностирован COVID-19

Пресс-служба "Наполи" сообщает, что президент клуба Аурелио Де Лаурентис вчера сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию COVID-19.

Aurelio De Laurentiis positivo al Covid-19



???? https://t.co/ExSHstijhs pic.twitter.com/6EJniV3Cj0 — Official SSC Napoli (@sscnapoli) September 10, 2020

По информации La Repubblica, представитель одного из клубов Серии А, который присутствовал на первой за долгое время вчерашней встрече, сдал положительный тест на коронавирус. Имя функционера не называется, но вполне возможно, что речь идет именно про Аурелио.

Скорее всего, те, кто присутствовали на встрече, должны будут сдать внеплановые тесты и потенциально отправиться на самоизоляцию. Это может негативно сказаться на работе руководства Серии А. Отмечается, что инфицированный неправильно надел маску и отсидел так всю встречу.