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Неправильно носил маску? У президента Наполи диагностирован COVID-19

Италия
(1 голосов)

Есть подозрения, что Де Лаурентис мог образовать эффект домино

Неправильно носил маску? У президента Наполи диагностирован COVID-19
Новина українською

Пресс-служба "Наполи" сообщает, что президент клуба Аурелио Де Лаурентис вчера сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию COVID-19.

По информации La Repubblica, представитель одного из клубов Серии А, который присутствовал на первой за долгое время вчерашней встрече, сдал положительный тест на коронавирус. Имя функционера не называется, но вполне возможно, что речь идет именно про Аурелио.

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Скорее всего, те, кто присутствовали на встрече, должны будут сдать внеплановые тесты и потенциально отправиться на самоизоляцию. Это может негативно сказаться на работе руководства Серии А. Отмечается, что инфицированный неправильно надел маску и отсидел так всю встречу.

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В статье: Аурелио де Лаурентис Серия А Чемпионат Италии Наполи (Неаполь) коронавирус
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Комментарии (1)
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nabo37
10.09.2020 в 11:27
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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