Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Неправильно носил маску? У президента Наполи диагностирован COVID-19
Есть подозрения, что Де Лаурентис мог образовать эффект домино
Пресс-служба "Наполи" сообщает, что президент клуба Аурелио Де Лаурентис вчера сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию COVID-19.
Aurelio De Laurentiis positivo al Covid-19— Official SSC Napoli (@sscnapoli) September 10, 2020
???? https://t.co/ExSHstijhs pic.twitter.com/6EJniV3Cj0
По информации La Repubblica, представитель одного из клубов Серии А, который присутствовал на первой за долгое время вчерашней встрече, сдал положительный тест на коронавирус. Имя функционера не называется, но вполне возможно, что речь идет именно про Аурелио.
Скорее всего, те, кто присутствовали на встрече, должны будут сдать внеплановые тесты и потенциально отправиться на самоизоляцию. Это может негативно сказаться на работе руководства Серии А. Отмечается, что инфицированный неправильно надел маску и отсидел так всю встречу.