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Техасский талант, который нужен Пирло. Кто такой Уэстон МакКенни

Италия
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Будущий краеугольный камень нового Юве?

Техасский талант, который нужен Пирло. Кто такой Уэстон МакКенни
Никита Никулин Автор UA-Футбол
Новина українською

На днях туринский "Ювентус" оформил сделку, которой шокировал собственных фанатов. Во-первых, она была оформлена в состоянии максимальной тишины и первый слух появился за день до официальной информации. Во-вторых, мало кто из поклонников бьянконери знал, кто же такой Уэстон МакКенни, хавбек, который оказался нужен и важен для новой команды Андреа Пирло.

Первые шаги

В возрасте шести лет Уэстону МакКенни пришлось перебраться из родного американского штата Техас в Германию. На дворе был 2004 год и его отца, который был военным, перевели на американскую базу под Кайзерслаутерн. Любовь к футболу у новоиспеченного хавбека "Ювентуса" появилась в 2006 году во время просмотра чемпионата мира, проходящего в Германии. Италия победила, но больше других ему запомнился ничейный матч будущих чемпионов с его родной сборной США.

Техасский талант, который нужен Пирло. Кто такой Уэстон МакКенни - изображение 1

В 2007 году семья вернулась на историческую родину. МакКенни сразу же записался на соккер и на американский футбол. Лишь спустя два года он сделал окончательный выбор в пользу европейского футбола, оказавшись в академии клуба "Даллас". Занимаясь там, он постоянно думал о будущем, в котором он вернется в Германию. В восемнадцатилетнем возрасте на него вышли представители "Шальке-04". Именно тогда его мечта стала реальностью.

Трансфер в "Шальке"

Академия "Далласа" считается одной из лучших во всей стране. Она регулярно поставляет игроков для национальной сборной США по футболу. По словам Оскара Парехи, бывшего игрока сборной Колумбии и человека, находящегося в академии этого клуба MLS, в какой-то момент "Даллас" столкнулся с проблемами в лояльности.

"Когда тебе 16 или 17 лет, то вокруг тебя много людей, которые постоянно с тобой о чем-то говорят, предлагают вариант, – сказал он. – С приходом агентов становится еще сложнее. И это неплохо, это часть игры и часть жизни. Единственное, что мы можем предоставить игроку в таком возрасте – это лояльность, возможность играть за первую команду или хорошая стипендия в колледже. Ему нужно подождать еще немного".

На момент ухода Уэстона МакКенни у "Далласа" отсутствовала резервная команда. Игроки выступали или на уровне академии, или сразу попадали в первую команду, где им доверяли далеко не сразу. Конкретно МакКенни предлагали так называемый Homegrown Player контракт. Как можно понять из названия, его предлагают тем игрокам, которые воспитывались в академии клуба. Это позволяло окончательно закрепить права на игрока и защитить самих себя. Однако скауты немецкого клуба вышли на молодого парня и позвали его в Германию, где он сразу же попал во вторую команду "Шальке".

Техасский талант, который нужен Пирло. Кто такой Уэстон МакКенни - изображение 2

Уход такого таланта заставил американцев пересмотреть свою систему. Так у "Далласа" появилась вторая команда в USL, что позволило им подписывать профессиональные контракты со своими воспитанниками и давать им регулярное игровое время. Американец своим уходом совершил важную революцию в своем родном клубе.

Новый немецкий вызов

В клубе из Гельзенкирхена не форсировали попадание талантливого американца в состав. Сперва он играл за команду своего возраста, а затем оказался в дубле. В конце сезона 2016/2017 Маркус Вайнцирль вызвал его на один из матчей и даже дал дебютировать. Это случилось на 77-й минуте матча с "Ингольштадтом".

С приходом в команду вместо Вайнцирля Тедеско, Уэстон МакКенни стал постоянным членом основной команды. Из игрока ротации за еще один год он превратился в игрока основного состава, без которого трудно было представить состав "синих". Его пробовали практически на всех позициях, кроме позиции форварда.

Последний сезон в Германии

В прошлом сезоне Бундеслиги в "Шальке 04" произошли большие изменения. Тренерский штаб возглавил Дэвид Вагнер, хороший друг Юргена Клоппа, который разделяет с ним футбольную философию. В клуб пришло немалое количество новых игроков. Команда неплохо начала сезон, однако затем покатилась под откос. Да, "Шальке" набрал больше очков (39 против 33), чем в прошлом сезоне, однако проблемы с реализацией и количеством забитых голов никуда не делись (38 голов в 34 туре). После коронавирусного перерыва клуб набрал лишь 9 очков.

Свой вклад в посткоронавирусный рестарт внес и МакКенни. Всего было сыграно девять туров, в которых Die Knappen забили пять мячей. Два на счету Уэстона – в проигранных матчах "Фортуне" и "Айнтрахту". Остальные забили Ахмед Кутуджу, Михаэль Грегорич и Озан Кабак.

Техасский талант, который нужен Пирло. Кто такой Уэстон МакКенни - изображение 3

За весь сезон американец выдал несколько очень важных для игрока его плана статистических показателей. В частности, он был очень хорош в верховой борьбе – 77 выигранных единоборств, 60.2% от общего количества. Это выше чем, к примеру, у центрального защитника "Баварии" Джерома Боатенга. Также каждый второй (51%) отбор был успешен, что позволило ему войти в четверку лучших игроков "Шальке". 85% передач достигали цели. В 28 матчах Бундеслиги МакКенни заработал восемь желтых карточек и ни одной красной.

Игровые качества

Что привлекло Пирло в МакКенни? В первую очередь, его невероятная универсальность. Бывший главный тренер "Шальке 04" Доменико Тедеско однажды сказал, что Уэстон может сыграть на любой позиции в полузащите или даже в защите: перед защитой или за атакой, в центре с тремя или четырьмя защитниками в линию. Одно время Тедеско его использовал даже справа. Сам игрок согласен идти на любые жертвы ради команды: "Мне все равно, где играть. Если мне скажут сыграть вратаря, то я постараюсь".

"Я мог бы хорошо играть на многих позициях, но хочу добиться успеха на одной, – признавал Уэстон МакКенни в интервью The Athletic. – Хочу быть тем парнем, который играет благодаря тому, что он лучший на своей позиции". Сам игрок описывает свой стиль как "отбор мяча, а затем поиск вариантов, как его разыграть".

Если МакКенни используют в качестве хавбека защитного характера, его целью является остановка атаки. Американец хорошо предугадывает дальнейшее развитие атак и идет в отбор тогда, когда это нужно. Дэвид Вагнер, нынешний главный тренер "Шальке 04", считает, что у игрока "сильный менталитет" и есть "ген бойца". Немецкий тренер с американским паспортом любит, когда его команды сильно прессингуют, и МакКенни также подходит и для такой игры.

Техасский талант, который нужен Пирло. Кто такой Уэстон МакКенни - изображение 4

Одной из главных черт американского хавбека называют его психологическую устойчивость и расслабленность. Лучший друг Уэстона и игрок "Челси" Кристиан Пулишич в одном из интервью назвал его "клоуном" в положительном смысле этого слова. Кристиан Хайдель, спортивный директор клуба, признался, что его удивило поведение МакКенни перед одним из матчей против "Баварии". Игрок был абсолютно спокоен и напевал себе что-то под нос.

Как может использоваться в "Ювентусе"

Пока неизвестно, каким образом будет играть Андреа Пирло. Он делает первые шаги в своей тренерской карьере. Из его слов стало ясно, что его команда будет много владеть мячом и высоко прессинговать. Какая роль будет отведена американцу?

Блез Матюиди уже покинул состав "Юве" и отправился покорять MLS с "Интер Майами". На чемоданах сидит Сами Хедира, который чаще был с травмой, чем в составе. Вполне вероятно, что Пирло будет использовать хавбека в качестве игрока, который будет выполнять большие объемы черновой работы, подчищая за Криштиану Роналду на левом фланге. В составе бьянконери хватает полузащитников, но практически все они обладают различными игровыми качествами. Для Пирло выбор состава будет приятной головной болью.

Личная жизнь

Уэстон МакКенни без ума от двух своих псов – Ская и Хола, а также рэпа. На его левой руке набита татуировка "Philippians 4:13", что является отсылкой к Библии, но также это название трека рэпера King James. Американец очень активен на политической арене. В частности он являлся одним из видных лидеров движения Black Lives Matter в Германии. Также стоит отметить, что Уэстон активен в социальной сфере: его можно назвать частым гостем у больных детей, находящихся в больницах.

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Вместо итога

"Ювентус" провел замечательную сделку, подписав молодого и талантливого игрока. Аренда за три миллиона евро с правом выкупа, которое превращается в обязательство при выполнении некоторых условий – идеальный вариант для команды.

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В статье: Ювентус (Турин) Шальке (Гельзенкирхен) скаут UA-Футбол Уэстон Маккени
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