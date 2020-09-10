  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Тонали поделился впечатлениями от перехода в Милан
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тонали поделился впечатлениями от перехода в Милан

Италия
(1 голосов)

Сандро доволен, что оказался в стане россонери

Тонали поделился впечатлениями от перехода в Милан
Новина українською

Хавбек Сандро Тонали поделился эмоциями от перехода в стан "Милана".

Накануне, 9 сентября, стало известно, что "россонери" достигли соглашения с клубом "Брешиа" относительно временного перехода 20-летнего итальянца.

"Очень сильные, прекрасные чувства. Я очень счастлив. Игра в футболке "Милана" была моей мечтой. Я еще не надевал ее, но это произойдет сегодня", – цитирует Тонали Sky Sport Italia.

Как ранее сообщалось, "Милану" аренда Тонали обойдется в 10 млн евро, а опция вероятного выкупа прав на полузащитника составит 20 млн евро.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Милан (Италия) Сандро Тонали
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...