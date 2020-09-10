Тонали поделился впечатлениями от перехода в Милан

Хавбек Сандро Тонали поделился эмоциями от перехода в стан "Милана".

Накануне, 9 сентября, стало известно, что "россонери" достигли соглашения с клубом "Брешиа" относительно временного перехода 20-летнего итальянца.

"Очень сильные, прекрасные чувства. Я очень счастлив. Игра в футболке "Милана" была моей мечтой. Я еще не надевал ее, но это произойдет сегодня", – цитирует Тонали Sky Sport Italia.

Как ранее сообщалось, "Милану" аренда Тонали обойдется в 10 млн евро, а опция вероятного выкупа прав на полузащитника составит 20 млн евро.