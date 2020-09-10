  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Яя Туре может перейти в Серию А
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Яя Туре может перейти в Серию А

Италия
(1 голосов)

Игроком интересуется Специя

Яя Туре может перейти в Серию А
Новина українською

Бывший полузащитник "Манчестер Сити", "Барселоны" и донецкого "Металлурга" Яя Туре может продолжить карьеру в чемпионате Италии, сообщает Secolo XIX.

По информации источника, агент 37-летнего футболиста связался со "Специей" и предложил услуги ивуарийца новичку итальянской Серии А.

Напомним, последним клубом Туре был китайский "Циндао Хайню", с которым он подписал контракт летом прошлого года, находясь в статусе свободного агента после ухода из "Олимпиакоса" в декабре 2018 года. В ходе своей карьеры ивуарийский хавбек также защищал цвета "АСЕК Мимозас", "Беверена", донецкого "Металлурга", "Монако", "Барселоны" и "Манчестер Сити". В составе национальной команды Кот-д'Ивуара Туре в 102 матчах забил 19 мячей.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Яя Туре Серия А
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Инспектор ( )
10.09.2020 в 16:37
Пора ему на даче редиску выращивать
Ответить
0
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...