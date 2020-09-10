Яя Туре может перейти в Серию А

Бывший полузащитник "Манчестер Сити", "Барселоны" и донецкого "Металлурга" Яя Туре может продолжить карьеру в чемпионате Италии, сообщает Secolo XIX.

По информации источника, агент 37-летнего футболиста связался со "Специей" и предложил услуги ивуарийца новичку итальянской Серии А.

Напомним, последним клубом Туре был китайский "Циндао Хайню", с которым он подписал контракт летом прошлого года, находясь в статусе свободного агента после ухода из "Олимпиакоса" в декабре 2018 года. В ходе своей карьеры ивуарийский хавбек также защищал цвета "АСЕК Мимозас", "Беверена", донецкого "Металлурга", "Монако", "Барселоны" и "Манчестер Сити". В составе национальной команды Кот-д'Ивуара Туре в 102 матчах забил 19 мячей.