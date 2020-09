После шести лет в Милане. 31-летний Бонавентура перешел в Фиорентину

Итальянская "Фиорентина" объявила о подписании Джакомо Бонавентуры.

Сегодня была подписана официальная сделка. Она рассчитана на два ближайших сезона. Бонавентура уже прошел все медицинские тесты и завтра сможет приступить к тренировке с новым коллективом.

Прошлым клубом Джакомо был "Милан", за который он играл с 2016-го года. Этим летом его контракт с "россонери" истек. Всего он 254 раза выходил в их футболке, забил 44 гола и отдал 38 голевых передач.

B O N A V E N T U R A ????



Jack Bonaventura is a new Fiorentina player ⚜️#ForzaViola ???? #Fiorentina#ViolaArt by @PainterBeard ???? pic.twitter.com/ZhJukaQlI3