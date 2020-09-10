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После шести лет в Милане. 31-летний Бонавентура перешел в Фиорентину

Италия
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После шести лет в Милане. 31-летний Бонавентура перешел в Фиорентину
UA-Футбол
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Итальянская "Фиорентина" объявила о подписании Джакомо Бонавентуры.

Сегодня была подписана официальная сделка. Она рассчитана на два ближайших сезона. Бонавентура уже прошел все медицинские тесты и завтра сможет приступить к тренировке с новым коллективом.

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Прошлым клубом Джакомо был "Милан", за который он играл с 2016-го года. Этим летом его контракт с "россонери" истек. Всего он 254 раза выходил в их футболке, забил 44 гола и отдал 38 голевых передач.

Ранее сообщалось, что "Фиорентина" может приютить еще одного экс-игрока "Милана".

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В статье: Фиорентина (Флоренция) Джакомо Бонавентура Милан
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