Из Интера в середняк. Кальяри подпишет Диего Година

Год назад "Интер" бесплатно подписал Диего Година, в надежде укрепить оборону на несколько лет. Однако уругваец не смог вписаться в команду Антонио Конте.

В ближайшее время его будет ждать серьезное понижение. Журналист Фабрицио Романо сообщает, что его подпишет "Кальяри", который закончил сезон на 14-м месте.

"Интер" отпустит Година бесплатно. Миланский клуб может и удержал бы защитника, но его высокая зарплата (шесть миллионов евро в год) вынуждает ускорить продажу.

