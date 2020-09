Ювентус и Игуаин договорились о расторжении контракта

Многочисленные итальянские СМИ подтверждают - Гонсало Игуаин и "Ювентус" расторгли контракт по обоюдному согласию.

Андреа Пирло, который недавно возглавил итальянский клуб, более не нуждался в аргентинце. Официально информацию подтвердят, когда Игуаин подпишет контракт с новым клубом.

Им должен стать "Интер" Майами. Известно, что с новой командой он подпишет двухлетнюю сделку и будет получать порядка четырех миллионов евро. Контракт будет подписан в ближайшие дни.

