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Ювентус и Игуаин договорились о расторжении контракта
И даже известен его новый клуб
Многочисленные итальянские СМИ подтверждают - Гонсало Игуаин и "Ювентус" расторгли контракт по обоюдному согласию.
Андреа Пирло, который недавно возглавил итальянский клуб, более не нуждался в аргентинце. Официально информацию подтвердят, когда Игуаин подпишет контракт с новым клубом.
Им должен стать "Интер" Майами. Известно, что с новой командой он подпишет двухлетнюю сделку и будет получать порядка четырех миллионов евро. Контракт будет подписан в ближайшие дни.
Gonzalo Higuain has reached an agreement with Juventus to leave immediatly - he’s gonna part company with the club.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 10, 2020
Higuain is in advanced talks to join Inter Miami as a free agent, personal terms to be agreed on next few days then... here-we-go ???????????? @SkySport @CLMerlo #transfers
Гонсало перешел в "Ювентус" летом 2016-го, когда за него отдали 90 миллионов. "Пипита" выходил на поле 149 раз, успев забить 66 раз.