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Ювентус и Игуаин договорились о расторжении контракта

Италия
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И даже известен его новый клуб

Ювентус и Игуаин договорились о расторжении контракта
UA-Футбол
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Многочисленные итальянские СМИ подтверждают - Гонсало Игуаин и "Ювентус" расторгли контракт по обоюдному согласию.

Андреа Пирло, который недавно возглавил итальянский клуб, более не нуждался в аргентинце. Официально информацию подтвердят, когда Игуаин подпишет контракт с новым клубом.

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Им должен стать "Интер" Майами. Известно, что с новой командой он подпишет двухлетнюю сделку и будет получать порядка четырех миллионов евро. Контракт будет подписан в ближайшие дни.

Гонсало перешел в "Ювентус" летом 2016-го, когда за него отдали 90 миллионов. "Пипита" выходил на поле 149 раз, успев забить 66 раз.

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В статье: Гонсало Игуаин Ювентус (Турин) Интер Майами
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