Строить, не ломать. Пути Интера и Милана сквозь призму последних трансферов

Год назад "Интер" и "Милан" пошли противоположными путями. Первые поставили на опыт, потратили огромные деньги на Топ-тренера и на первый и третий трансферы в своей истории по сумме. Вторые же поставили на молодых игроков и тренера. "Дьяволы" провалились и на ходу вынуждены были искать новый баланс. "Змеи" явно продвинулись, но остались без трофеев. А этим летом обе как раз синхронно решили не ломать, а продолжать тот же путь. И трансферы 20-летнего Сандро Тонали и 34-летнего Александара Коларова подтвердили это.

Чужой внутри центрифуги

"Интер" был реально близок к революции. Антонио Конте не из тех, кто блефует. Что доказывает история его карьеры. Он уходил из "Аталанты" и "Сьены" из-за конфликта с болельщиками и недовольства трансферной кампанией, из "Челси" и "Ювентуса" - также из-за Меркато и конфликта с боссами. Причём из "Юве" - в разгар подготовки к сезону. И сейчас, через год после Меркато Лукаку, Бареллы, Година, Алексиса Санчеса, которое всё равно назвал позорным, он требовал громкие покупки. "Они хотят поесть за десять евро в ресторане, где нужно сто".

Кроме того, тренера взбесила слишком слабая, по его мнению, борьба клуба за календарь летней части сезона. В итоге фатальный для "Интера". Также он требовал большее влияние на трансферы и даже коммуникационную политику клуба. Был возмущён и сливами информации из клуба в прессу. В частности, помня о письме с угрозами и пулей, присланном в офисы "Интера" на его имя год назад. Он желал скрыть письмо от своей семьи. И в провале плана обвинял "кротов" в клубе. Заявляя, что за три года после идентичных обвинений предыдущего тренера Лучано Спаллетти ничего не изменилось.

"Интер" - не "Ювентус" и не "Милан". Здесь не было ни чёткой корпоративной структуры с глухой стеной между клубом и внешним миром, как у "бьянконери", не было и диктатуры Сильвио Берлускони без каких-либо вопросов, как у "россонери". Здесь всегда имели влияние бывшие игроки, функционеры всех мастей, агенты, журналисты. Здесь никогда не было тишины, просто потому, что её было невозможно обеспечить. Pazza, сумасшедший "Интер" - кличка не только из-за игры команды, но и атмосферы в клубе. В клубе, где, как говорил Джованни Трапаттони, ты всегда внутри центрифуги. Даже во время успехов.

Выходец из "Юве" Конте к такому не привык. И потому бушевал, жёстко обвинял. Потому заявлял, что прежде чем стать победителями, нужно прекратить быть лузерами. Как метко заметил бывший форвард сборной Италии Франческо Грациани, он пытался стать владельцем клуба. Клуба, в котором всегда были несколько полюсов силы. И, чувствуя это, он прежде всего обвинял главный полюс - собственное руководство, "не защищавшее команду". СМИ сообщали о главном враге - спортивном директоре Пьеро Аузилио. Вроде бы прежде всего его Конте обвинял в сливах. И даже вроде бы ставил ультиматум - "я или он".

Пленник любви

Уход Конте и подтвердил бы pazza клуба, и означал бы его личный провал в проекте выбивания этого сумасшествия. Возможно, потому он в итоге остался. Он не хотел окончательно закрепить свой статус "городского сумасшедшего" тренерского цеха. Тем более, что других вариантов у буйного тренера с 12-ю миллионами годовой зарплаты немного. Разумеется, и саму зарплату не хотелось терять. А также в прессе сообщают о цунами сообщений от игроков и болельщиков, умолявших тренера не уходить. Выходец из стана злейшего врага за год стал, как написала Gazzetta Dello Sport, пленником любви к нему.

Руководство также не хотело ухода тренера. Не хотело платить компенсацию. Не хотело терять то, что сделано за год. Оно ясно видело прогресс. Клубный очковый рекорд десятилетия (82), всего одно очко отставания от "Ювентуса" после 21-42 в последние девять лет. Финал Еврокубка. Третий результат в истории клуба по победам в дебютном сезоне тренера (33). Рекорд клуба по голам за сезон во всех турнирах - 113. И потому привыкшие к иерархии и рыбьему молчанию подчинённых китайцы проглотили эту жабу. Успокоили вначале себя, а затем - тренера. Отличная выдержка 28-летнего президента Стивена Чжана.

Сохранение Конте - большой плюс для "Интера". Он будет ломать стену сумасшествия. Культивировать в игроках "привычку побеждать" (Самир Ханданович). Игроки готовы "бороться за него до смерти" (Николо Барелла). Благодарят его за изменение их характера. Бывший подопечный Стефан Лихтштайнер не зря говорит, что за один сезон он успевает сделать то, что другие тренеры - за три. И что находит в каждом ресурсы, о которых сам игрок не подозревает. "В "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку не мог даже бегать как следует, а здесь в отличной форме", - замечает Пол Инс, поигравший в обоих клубах.

Претензий к Конте немало. Осадный менталитет и постоянный режим "Чрезвычайной Ситуации" в итоге изнуряет игроков, высасывает из них энергию. К стилю этого тренера, к постоянной беготне и схеме 3-5-2 даже такие зубры как Диего Годин и Кристиан Эриксен не приспособились. Что уж говорить о сегодняшней золотой молодёжи? Да и в целом Антонио предпочитает сверхопытных игроков. Потому в январе он отчаянно подписывал "сбитых лётчиков". Ему удалось оживить Алексиса Санчеса, Виктора Мозеса и Эшли Янга. Коларов уже здесь, очень близок Артуро Видаль. Но какое будущее с этими ветеранами?

С другой стороны, в сегодняшнем футболе всё так быстро меняется, что будущее мгновенно стаёт настоящим, а затем - и прошлым. От Топ-клубов требуют побеждать, а не выращивать футболистов. Сегодня с десяток клубов всё еще мощнее "Интера" экономически и опасность потерять выращенных велика. Потому лучше брать тех, кто готов выигрывать уже сейчас. Вновь слово Лихтштайнеру: "Конте говорил мне, что если ты хочешь победить - ты должен быть сукиным сыном". Коларов и Видаль точно такие.

В отличие от хорошего мальчика Тонали. И хорошего мальчика Паулу Фонсеки, которому серб оказался не нужен.

Незаметная революция

"Милан" был ещё ближе к революции. Проект творца "Лейпцига" и "Хоффенхайма" Ральфа Рангника был на пороге. Вместе с уходом Златана Ибрагимовича, которого немец не хотел видеть. И, скорее всего, с уходом Паоло Мальдини. Но в итоге в клубе посчитали, что девятый тренер за шесть лет и четвёртый технический директор за четыре года - слишком много. После 543-ёх миллионов евро убытка за последние шесть лет искать новые приключения не хотелось. "В предыдущем году мы привели девять игроков и заложили фундамент. Ныне лишь точечно добавим. У нас нет столько денег, как ранее". Мальдини честен.

"Россонери" уменьшили годовой убыток с 146-ти миллионов до ста. Но и это очень много. А Рангник требовал примерно такую же сумму на трансферы. Пришлось бы перестраивать команду под его стиль игры. В то время, когда доходы клуба снижаются и почти в два раза меньше, чем у "Интера" (241:415). Да и дело в том, что "Милан" ныне уже играет в схожем стиле - в пас, интенсивно, с движением без мяча и высоким прессингом. И он достиг этого со Стефано Пиоли, которого очень любят игроки и который ничего не требует. Зачем тогда менять?

Пиоли сумел вытащить команду с одного из последних мест по голам, ударам по воротам в целом и со стандартных положений. И это после различных антирекордов последних 34-ёх, 80-ти лет. В посткоронавирусной части сезона команда первая в лиге по очкам (30 в 12-ти матчах) и по забитым (аж 35!). Впервые за 31 год она забила "Ювентусу" четыре мяча в одном матче, в отличном стиле также переиграла и "Рому" с "Лацио". В такой яркий футбол она не играла со времен Скудетто-2011. И это при том, что ныне в основной обойме были десятеро игроков моложе 24-ёх лет. С Тонали их уже 11.

"Милан" и Тонали играют за Златана

Сохранение Златана - также большой и важный шаг. Все, кто имел с ним дело, отмечают его сумасшедшую жажду к победе. И умение заразить этой жаждой всех других. Отметил и Совет шведского языка, семь лет назад введя в словари слово "zlatanera", что означает "прорываться с силой", либо "доминировать". В футболе психология имеет огромное значение. И потому слова Ибры: "Я президент, главный тренер и игрок" - не просто бравада. Он, как и Конте, за год сделал то, что обычно делают за три. Даже за полгода. Наконец-то в клубе появился диктатор. Первый после эры Берлускони.

С ним команда набирала в 2.5 раза больше очков, с ним в стартовом составе забивала почти в два раза больше. Плюс сам он стал старейшим в истории лиги с двузначным числом голов за сезон. Он остался профи до мозга костей, не забыл духовные принципы восточных единоборств, которыми занимался в юности (обладатель чёрного пояса по тэквондо). Так что полностью заслужил новый контракт с зарплатой в семь миллионов евро - наибольшей в команде. С диктаторскими процентами на "выборах". Точнее, в опросе Gazzetta о том, стоит ли "Милану" оставить его, где 95.6 процентов ответили "да".

Когда Златан у вас дома - вы гость. Когда Златан в "Милане" - Пиоли не тренер, Паоло Скарони не президент, а Мальдини - не директор. "Когда я пасую ему, и он ошибается - это моя ошибка". Исмаэль Беннасер уже понял, что к чему. И в краткосрочной перспективе эта диктатура способна вытащить "Милан" наверх. Разумеется, он не Бенджамин Баттон, да еще и нестареющий, как он говорит. И он на самом деле не "всего лишь разогревается", а близок к концу. В 39 лет каждая травма может стать последней. Зато каждая неделя, каждый день со здоровым Златаном - драгоценное, бесценное время.

Именно потому Тонали сейчас лучше в "Милане". С молодёжью и таким её учителем, со спокойным тренером, с целью Топ-4, а не Топ-1. В клубе, за который он яро болеет с детства. Причёска, начало в "Брешии", стиль напоминают Андреа Пирло. Сам маэстро не видит много общего, но он и Франческо Тотти уверены, что Сандро будет одним из лучших. "Император" сравнивает его с Джеррардом, Лэмпардом, Даниэле Де Росси. "У него есть всё. Изменение ритма, отличная техника, спокойствие". А первый тренер в "Брешии" Роберто Боскалья говорил о "голове 50-летнего в теле 18-летнего". Но путь ещё далёк.

Сам Тонали равняется на Андреса Иньесту. В сезоне 2019/20 он уже был среди лидеров Серии А по пасам под удары, удачному дриблингу и перехватам мяча. Но по характеру хочет стать Дженнаро Гаттузо. Он даже попросил разрешения Рино взять футболку с его восьмым номером. А до характера Гаттузо ещё очень далеко.

Бывший игрок "Милана" Рэй Уилкинс называет Сандро футболистом, которых больше нет. "Он был бы идеален для Голландии Ринуса Михелса. Но ныне ему нужно больше лошадиных сил в моторе". Правда. В нынешнем футболе Клоппа, Нагельсманна, Флика, Гасперини даже Пирло было бы очень сложно.

Тонали уже практически был в "Интере". Однако после подтверждения Конте на посту "нерадзурри" просто отказались от сделки. Взяв вместо него игрока, год назад чуть не уехавшего в родную Сербию. Аузилио заявил, что у клуба нет денег на трансфер Сандро. Но всё же скорее дело в концепции, а не финансах. Проворонил ли "Интер" "нового Пирло", как проворонил старого, отпустив его 19 лет назад? Или же Скудетто всё смоет? Да и сам Тонали еще может проиграть конкуренцию лидеру центра поля "Милана" Беннасеру, очень похожему на него по стилю.