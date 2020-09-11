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"Не хочу связываться с этим дерьмом". Лукаку остался недоволен своим рейтингом в FIFA 21

Италия
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Считает, что все сделано специально

"Не хочу связываться с этим дерьмом". Лукаку остался недоволен своим рейтингом в FIFA 21
UA-Футбол
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Вчера разработчики популярной серии игр FIFA опубликовали рейтинги игроков, которые будут в "FIFA 21". Ромелу Лукаку, который получил 85, решил, что он достоен большего.

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"Будем честны - разработчики FIFA специально занижают рейтинги, чтобы футболисты больше об этом говорили и приносили игре популярность. Не хочу связываться с этим дерьмом, я знаю, что делаю", - написал бельгиец в социальных сетях.

В прошлом сезоне Ромелу забил 34 гола в 49-ти матчах.

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В статье: Ромелу Лукаку FIFA Интер (Милан)
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