"Не хочу связываться с этим дерьмом". Лукаку остался недоволен своим рейтингом в FIFA 21

Вчера разработчики популярной серии игр FIFA опубликовали рейтинги игроков, которые будут в "FIFA 21". Ромелу Лукаку, который получил 85, решил, что он достоен большего.

"Будем честны - разработчики FIFA специально занижают рейтинги, чтобы футболисты больше об этом говорили и приносили игре популярность. Не хочу связываться с этим дерьмом, я знаю, что делаю", - написал бельгиец в социальных сетях.

Let’s be honest fifa just mess with the ratings so we players start complaining about the game and give them more publicity... i ain’t with this sh*t. I know what i do ????????‍♂️ — R.Lukaku Bolingoli9 (@RomeluLukaku9) September 11, 2020

В прошлом сезоне Ромелу забил 34 гола в 49-ти матчах.