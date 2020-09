"Не хочу связываться с этим дерьмом". Лукаку остался недоволен своим рейтингом в FIFA 21

Вчера разработчики популярной серии игр FIFA опубликовали рейтинги игроков, которые будут в "FIFA 21". Ромелу Лукаку, который получил 85, решил, что он достоен большего.

Let’s be honest fifa just mess with the ratings so we players start complaining about the game and give them more publicity... i ain’t with this sh*t. I know what i do ????????‍♂️