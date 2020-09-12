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Интер может подписать Маркоса Алонсо

Италия
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"Нерадзурри" интересуются испанским вингбеком

Интер может подписать Маркоса Алонсо
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Вингбек "Челси" Маркос Алонсо может перебраться в "Интер". Об этом сообщает Джанлука Ди Марцио.

Ранее "нерадзурри" торговали другого левого оборонца "синих" Эмерсона, однако им не удалось договориться о покупке бразильца. Вслед за этим миланский клуб подписал Александра Коларова.

Однакок "Интер" может потерять резервиста Далберта, из-за чего и планирует подписать на его место испанского фулбека. В приобретении 29-летнего игрока заинтересован главный тренер Антонио Конте, который работал с ним в лондонском клубе.

Контракт Маркоса Алонсо с "Челси" рассчитан до июня 2023 года.

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В статье: Интер (Милан) Маркос Алонсо Челси (Лондон)
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