Интер может подписать Маркоса Алонсо

Вингбек "Челси" Маркос Алонсо может перебраться в "Интер". Об этом сообщает Джанлука Ди Марцио.

Ранее "нерадзурри" торговали другого левого оборонца "синих" Эмерсона, однако им не удалось договориться о покупке бразильца. Вслед за этим миланский клуб подписал Александра Коларова.

Однакок "Интер" может потерять резервиста Далберта, из-за чего и планирует подписать на его место испанского фулбека. В приобретении 29-летнего игрока заинтересован главный тренер Антонио Конте, который работал с ним в лондонском клубе.

Контракт Маркоса Алонсо с "Челси" рассчитан до июня 2023 года.