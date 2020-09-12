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Убытки Ювентуса за прошлый сезон превысили 70 млн

Италия
(1 голосов)

Влияние пандемии коронавируса

Убытки Ювентуса за прошлый сезон превысили 70 млн
Новина українською

"Ювентус" на официальном сайте опубликовал финансовый отчет за сезон-2019/20, и он вряд ли порадовал поклонников клуба.

Чистый убыток "Старой синьоры" за отчетный период составил 71,4 млн евро. Это почти вдвое больше, чем в сезоне-2018/19 - тогда туринцы потеряли чистыми 39,9 млн. Но если в позапрошлом сезоне убытки были вызваны 100-миллионным трансфером Криштиану Роналду, то теперь всему виной коронавирус.

С марта на итальянские стадионы не пускают болельщиков; вдобавок в разгар пандемии не работали и клубные магазины, не продавалась атрибутика. Это и ударило по кошельку клубов.

В Турине отмечают, что убытки могли быть еще крупнее, если бы не мартовский договор с игроками и персоналом о сокращении зарплат на период пандемии - благодаря ему удалось сэкономить до 90 млн.

Также в "Ювентусе" прогнозируют убытки и за сезон-2020/21, ведь ситуация с заполняемостью трибун особо не поменялась. В лучшем случае, власти разрешат со старта нового чемпионата 5,000 фанатов на трибунах. Для "Ювентус Стэдиум", вмещающего 41,000 мест, это капля в море.

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В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин) финансы
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Комментарии (1)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
12.09.2020 в 14:16
Уберите из команды Криштиано Роналду, который не приносит никакой пользы клубу, и эти убытки будут уменьшены в половину. Почему я говорю, что кр7 не приносит пользу клубу? До прихода португальца в Ювентус, этот клуб и так 7 лет подряд был чемпионом. И два чемпионских титула с кр7 - это ни о чём. Юве и без него могли брать трофеи. А вот то, что этот, якобы, лидер (естественно, лидер в социальных сетях, но не на футбольном поле), не помог клубу выиграть супер кубок Италии, затем Кубок Италии, затем не помог клубу пройти 7-ю команду Франции в ЛЧ, говорит за то, что по соотношению - зарплата - отдача клубу, есть явный дисбаланс не в пользу кр7.
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