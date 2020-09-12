Убытки Ювентуса за прошлый сезон превысили 70 млн

"Ювентус" на официальном сайте опубликовал финансовый отчет за сезон-2019/20, и он вряд ли порадовал поклонников клуба.

Чистый убыток "Старой синьоры" за отчетный период составил 71,4 млн евро. Это почти вдвое больше, чем в сезоне-2018/19 - тогда туринцы потеряли чистыми 39,9 млн. Но если в позапрошлом сезоне убытки были вызваны 100-миллионным трансфером Криштиану Роналду, то теперь всему виной коронавирус.

С марта на итальянские стадионы не пускают болельщиков; вдобавок в разгар пандемии не работали и клубные магазины, не продавалась атрибутика. Это и ударило по кошельку клубов.

В Турине отмечают, что убытки могли быть еще крупнее, если бы не мартовский договор с игроками и персоналом о сокращении зарплат на период пандемии - благодаря ему удалось сэкономить до 90 млн.

Также в "Ювентусе" прогнозируют убытки и за сезон-2020/21, ведь ситуация с заполняемостью трибун особо не поменялась. В лучшем случае, власти разрешат со старта нового чемпионата 5,000 фанатов на трибунах. Для "Ювентус Стэдиум", вмещающего 41,000 мест, это капля в море.