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Лион продал вратаря в Милан за 500 тысяч

Италия
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У него 68 матчей за сборную Румынии

Лион продал вратаря в Милан за 500 тысяч
Новина українською

34-летний вратарь Чиприан Тэтэрушану перебрался из "Лиона" в "Милан" за 500 тысяч евро. Его контракт рассчитан на 3 года.

Опытный румын перебрался на "Люмьер" год назад на волне слухов об уходе основного вратаря "Ткачей" Антони Лопеша. Но в итоге тот остался, и Тэтэрушану засел в запас - впервые в своей карьере.

Ранее Чиприан выступал за "Нант", "Фиорентину" и "Стяуа". Также на его счету 68 матчей за сборную Румынии.

В "Милане" Тэтэрушану, как и в "Лионе", светит роль сменщика - на этот раз, он будет дублером Джанлуиджи Доннаруммы.

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В статье: Лион Чиприан Тэтэрушану Милан
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