Милан выкупил Ребича у Айнтрахта

Официальный твиттер "Милана" сообщает, что клуб выкупил контракт Анте Ребича у "Айнтрахта".

26-летний хорват подписал контракт с "дьяволами" до 30 июня 2025 года.

Форвард взял себе новый номер, теперь Ребич будет выступать под 12-м игровым номером. Прошлий сезон Анте проводил в итальянском клубе на правах аренды.