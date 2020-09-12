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Милан выкупил Ребича у Айнтрахта

Италия
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Контракт хорвата с "россонери" рассчитан до конца сезона 2024/25

Милан выкупил Ребича у Айнтрахта
Новина українською

Официальный твиттер "Милана" сообщает, что клуб выкупил контракт Анте Ребича у "Айнтрахта".

26-летний хорват подписал контракт с "дьяволами" до 30 июня 2025 года.

Форвард взял себе новый номер, теперь Ребич будет выступать под 12-м игровым номером. Прошлий сезон Анте проводил в итальянском клубе на правах аренды.

Милан выкупил Ребича у Айнтрахта - изображение 1
Фото с презентации
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В статье: Анте Ребич Айнтрахт (Франкфурт) Милан (Италия)
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