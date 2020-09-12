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Милан выкупил Ребича у Айнтрахта
Контракт хорвата с "россонери" рассчитан до конца сезона 2024/25
Официальный твиттер "Милана" сообщает, что клуб выкупил контракт Анте Ребича у "Айнтрахта".
26-летний хорват подписал контракт с "дьяволами" до 30 июня 2025 года.
Форвард взял себе новый номер, теперь Ребич будет выступать под 12-м игровым номером. Прошлий сезон Анте проводил в итальянском клубе на правах аренды.
Фото с презентации
???????? Rebić 12 ????⚫— AC Milan (@acmilan) September 12, 2020
A new season, a new adventure, a new number
Un nuovo anno, un nuovo inizio, un nuovo numero di maglia #ReadyToUnleash #SempreMilan pic.twitter.com/nf5qVQB2Tx
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