Вслед за Тонали Милан планирует подписать Кьезу и Миленковича

Сразу два ключевых игрока "Фиорентины" попали в сферу интересов "Милана".

По инфорации журналиста Николо Скиры, "россонери" давно следят за защитником флорентийцев Николой Миленковичем и вингером Федерико Кьезой. Ранее в "Милане" считали эти цели недоступными из-за запросов "фиалок". Однако ценники на игроков существенно упали из-за кризиса, вызванного пандемией.

По данным источника, за 22-летнего серба "Фиорентина" требует 40 млн евро. Кьеза же ранее оценивался "фиалками" в 70 млн евро, однако теперь у "Милана" есть все шансы урвать игрока за существенно меньшую сумму.

Напомним, ранее "Милан" подписал вундеркинда "Брешии" Сандро Тонали.