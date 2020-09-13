Наингголан намерен вернуть себе место в старте Интера

Раджа Наингголан планирует остаться в "Интере" и завоевать место в стартовом составе, сообщает Calciomercato.

Напомним, прошлый сезон бельгиец провел в аренде в "Кальяри", где он и сделал себе имя в Италии в начале карьеры. 32-летний хавбек записал на свой счет 6 голов и 6 результативных передач в 26 матчах Серии А прошлого сезона.

После окончания аренды Наингголан выразил желание поработать с Антонио Конте и доказать ему свою состоятельность, несмотря на конфликт год назад, после которого он был выдворен из "Интера".