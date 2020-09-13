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Пирло: Роналду в порядке. Но мне нужен еще один нападающий, да поскорее

Италия
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Наставник туринцев считает, что приоритетная трансферная цель - это форвард

Пирло: Роналду в порядке. Но мне нужен еще один нападающий, да поскорее
Новина українською

В контрольном поединке в рамках в подготовке к новому сезону туринский "Ювентус" разгромил "Новару" со счетом 5:0.

После матча главный тренер "зебр" Андреа Пирло поделился мыслями и назвал позицию, которая нуждается в усилении.

"Мы пробуем разные тактические опции. В первом тайме мы играли с четырьмя защитниками, в разных фазах атаки их могло стать три. Во втором тайме мы играли уже с тремя защитниками постоянно, но пробовали разные наработки.

Команда полна энтузиазма, парни привыкают к новому виду работы, им весело. Мне нужен нападающий, да поскорее. Но трансферное окно будет открыто еще долго, до начала октября, у нас есть время для работы. Роналду в порядке, он показал это сегодня и в матчах за сборную Португалии. Он легко двигается по полю", - рассказал Пирло.

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В статье: Криштиану Роналду Андреа Пирло Ювентус (Турин) Новара (Италия)
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Источник:
Football Italia
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