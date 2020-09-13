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Анте Ребич: Пиоли вселил в меня уверенность, и я воспользовался возможностями

Италия
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Хорват прокомментировал подписание полноценного контракта с "Миланом"

Анте Ребич: Пиоли вселил в меня уверенность, и я воспользовался возможностями
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Форвард "Милана" Анте Ребич поделился мыслями после подписания контракта с "россонери".

"Я очень рад продолжить выступать за "Милан". Я много работал, наш тренер Стефано Пиоли вселил в меня уверенность, и я воспользовался возможностями. Показал, что у меня есть качества, чтобы играть за эту команду. В прошлом сезоне я забил 12 голов, у меня все получилось. Но я надеюсь, что стану еще лучше", - рассказал Ребич.

Напомним, вчера "дьяволы" сообщили, что окончательно выкупили контракт хорвата у "Айнтрахта".

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В статье: Анте Ребич Милан (Италия)
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Источник:
Football Italia
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