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Анте Ребич: Пиоли вселил в меня уверенность, и я воспользовался возможностями
Хорват прокомментировал подписание полноценного контракта с "Миланом"
Форвард "Милана" Анте Ребич поделился мыслями после подписания контракта с "россонери".
"Я очень рад продолжить выступать за "Милан". Я много работал, наш тренер Стефано Пиоли вселил в меня уверенность, и я воспользовался возможностями. Показал, что у меня есть качества, чтобы играть за эту команду. В прошлом сезоне я забил 12 голов, у меня все получилось. Но я надеюсь, что стану еще лучше", - рассказал Ребич.
Напомним, вчера "дьяволы" сообщили, что окончательно
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Источник:Football Italia
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