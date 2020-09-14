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Агент Мартинеса объявил, что форвард не покинет Интер

Италия
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Месси будет разочарован

Агент Мартинеса объявил, что форвард не покинет Интер
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Лаутаро Мартинес, которым долгое время интересовалась "Барселона", останется в "Интере".

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Агент аргентинца подтвердил, что форвард не собирается уходить. Сегодня он провел встречу с представителями миланского клуба.

"У нас прекрасные отношения с руководством. Мы не общались с "Реалом", Лаутаро не перейдет в "Барселону". Мартинес останется в "Интере", - приводит слова агента Mundo Deportivo.

В ближайшее время представители Лаутаро снова встретятся с "Интером" для обсуждения нового контракта. Текущий истекает в 2023-м.

Отметим, что теперь "Барселоне" сосредоточится на Мемфисе Депае.

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В статье: Барселона Интер (Милан) Лаутаро Мартинес
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