Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Агент Мартинеса объявил, что форвард не покинет Интер
Месси будет разочарован
Лаутаро Мартинес, которым долгое время интересовалась "Барселона", останется в "Интере".
Агент аргентинца подтвердил, что форвард не собирается уходить. Сегодня он провел встречу с представителями миланского клуба.
"У нас прекрасные отношения с руководством. Мы не общались с "Реалом", Лаутаро не перейдет в "Барселону". Мартинес останется в "Интере", - приводит слова агента Mundo Deportivo.
В ближайшее время представители Лаутаро снова встретятся с "Интером" для обсуждения нового контракта. Текущий истекает в 2023-м.
Отметим, что теперь "Барселоне" сосредоточится на