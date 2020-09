К старту Серии А. Андреа Пирло получил тренерскую лицензию

Новоиспеченный наставник "Ювентуса" Андреа Пирло получил тренерскую лицензию.

Он был назначен наставником "зебр" около месяца назад, но тренерский диплом получил только сейчас. Сегодня итальянец сдал официальный экзамен.

Andrea Pirlo passes his UEFA Pro exam, after his thesis was approved today. He is officially a coach. #Juventus



First match v Sampdoria in 6 days... pic.twitter.com/ePHkFhwRJ3