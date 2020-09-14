К старту Серии А. Андреа Пирло получил тренерскую лицензию

Новоиспеченный наставник "Ювентуса" Андреа Пирло получил тренерскую лицензию.

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Он был назначен наставником "зебр" около месяца назад, но тренерский диплом получил только сейчас. Сегодня итальянец сдал официальный экзамен.

Andrea Pirlo passes his UEFA Pro exam, after his thesis was approved today. He is officially a coach. #Juventus



First match v Sampdoria in 6 days... pic.twitter.com/ePHkFhwRJ3 — Adriano Del Monte (@adriandelmonte) September 14, 2020

В качестве тренера "Ювентуса" он сможет дебютировать уже 20-го сентября. Чемпион Италии сыграет против "Сампдории".

Отметим, что за две недели до назначении тренером "Юве", Андреа возглавил молодежную команду клуба.