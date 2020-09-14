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К старту Серии А. Андреа Пирло получил тренерскую лицензию
Теперь может работать легально
Новоиспеченный наставник "Ювентуса" Андреа Пирло получил тренерскую лицензию.
Он был назначен наставником "зебр" около месяца назад, но тренерский диплом получил только сейчас. Сегодня итальянец сдал официальный экзамен.
Andrea Pirlo passes his UEFA Pro exam, after his thesis was approved today. He is officially a coach. #Juventus— Adriano Del Monte (@adriandelmonte) September 14, 2020
First match v Sampdoria in 6 days... pic.twitter.com/ePHkFhwRJ3
В качестве тренера "Ювентуса" он сможет дебютировать уже 20-го сентября. Чемпион Италии сыграет против "Сампдории".
Отметим, что за две недели до назначении тренером "Юве", Андреа возглавил молодежную команду клуба.