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К старту Серии А. Андреа Пирло получил тренерскую лицензию

Италия
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К старту Серии А. Андреа Пирло получил тренерскую лицензию
UA-Футбол
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Новоиспеченный наставник "Ювентуса" Андреа Пирло получил тренерскую лицензию.

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Он был назначен наставником "зебр" около месяца назад, но тренерский диплом получил только сейчас. Сегодня итальянец сдал официальный экзамен.

В качестве тренера "Ювентуса" он сможет дебютировать уже 20-го сентября. Чемпион Италии сыграет против "Сампдории".

Отметим, что за две недели до назначении тренером "Юве", Андреа возглавил молодежную команду клуба.

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В статье: Андреа Пирло Ювентус (Турин)
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