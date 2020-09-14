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Американские миллиардеры покупают Парму

Италия
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Заплатят внушительные деньги

Американские миллиардеры покупают Парму
Новина українською

Семья Краузе договорилась о покупке 60% акций "Пармы". Весь клуб оценен в более чем 100 млн евро, пишет Financial Times.

Параллельно с "Крестоносцами" вели переговоры инвесторы из Катара, но американцы предложили более выгодный проект. Сделку финализируют уже до конца этой недели.

"Парма" была объявлена банкротом в 2015 году, но с тех пор трижды подряд повышалась в классе и вернулась в элиту в максимально сжатые сроки. В минувшем розыгрыше Серии А команда заняла 11-е место.

Семья Краузе владеет бизнесом самого разного профиля по всему миру - от логистики и недвижимости до аграрного комплекса и виноградников. В 2019 году Krause Group задекларировала 2,8 млрд долларов дохода.

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В статье: Парма
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