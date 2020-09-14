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Усиление для Фонсеки: Рома согласовала трансфер Аркадиуша Милика

Италия
(2 голосов)

Радуется также и "Ювентус"

Усиление для Фонсеки: Рома согласовала трансфер Аркадиуша Милика
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Аркадиуш Милик в ближайшее время подпишет контракт с "Ромой". Об этом сообщают многие итальянские СМИ.

В "Наполи" он оказался не нужен Дженнаро Гаттузо, а потому его уход был вопросом времени. Приблизительная сумма перехода - 24 миллиона евро плюс бонусы. Переговоры на завершающей стадии.

Более того, приход в "Рому" Милика, открывает дорогу для Эдина Джеко. С большой долей вероятности, он перейдет в "Ювентус" за 12 миллионов.

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В последнем сезоне Милик провел 35 матчей и забил 14 голов.

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В статье: Эдин Джеко Ювентус (Турин) Рома (Рим) Наполи (Неаполь) Аркадиуш Милик
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