У нападающего Милана диагностирован коронавирус

Форвард "Милана" Рафаэль Леау надеется, что он сможет вернуться в команду в конце сентября, ведь сегодня он заболел коронавирусом – об этом сообщает интернет-портал Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Португальский исполнитель уже ушел на самоизоляцию. Клуб пока официально не сообщил о том, что у Леау диагностирована инфекция. По информации источника, 21-летний Рафаэль болеет бессимптомно.

В сезоне-2019/20 португалец сыграл за "Милан" в 33 матчах во всех турнирах, в которых забил 6 голов и отдал 6 результативных передач