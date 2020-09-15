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У нападающего Милана диагностирован коронавирус

Италия
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COVID-19 теперь и в стане "россонери"

У нападающего Милана диагностирован коронавирус
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Форвард "Милана" Рафаэль Леау надеется, что он сможет вернуться в команду в конце сентября, ведь сегодня он заболел коронавирусом – об этом сообщает интернет-портал Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

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Португальский исполнитель уже ушел на самоизоляцию. Клуб пока официально не сообщил о том, что у Леау диагностирована инфекция. По информации источника, 21-летний Рафаэль болеет бессимптомно.

В сезоне-2019/20 португалец сыграл за "Милан" в 33 матчах во всех турнирах, в которых забил 6 голов и отдал 6 результативных передач

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В статье: Милан Рафаэль Леао коронавирус
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Источник:
Football Italia

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