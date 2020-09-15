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Конте ждет: Видаль уже забрал свои вещи с тренировочной базы Барселоны
Когда-то Артуро нехило пахал за себя и Месси в обороне…
Полузащитник каталонской "Барселоны" Артуро Видаль в ближайшее время покинет испанский гранд ради перехода в миланский "Интер". По информации издания Marca, чилийский исполнитель уже попрощался с партнерами по раздевалке "сине-гранатовых" и забрал личные вещи с тренировочной базы.
Ожидается, что 33-летний Видаль пройдет медицинское обследование для перехода в стан "нерадзурри" в ближайшие 48 часов. Артуро уже согласовал условия личного контракта с "Интером".
В прошлом сезоне чилиец сыграл 33 матча в рамках Ла Лиги, он забил 8 голов и отдал 2 результативные передачи.