Борха Валеро перешел в Фиорентину на правах свободного агента

35-летний полузащитник миланского "Интера" Борха Валеро перешёл в "Фиорентину" на правах свободного агента. Игрок будет выступать за "фиалок" под шестым номером, пишет пресс-служба команды.

Валеро уже выступал за "Фиорентину" с 2012 по 2017 год. Полузащитник провёл 212 матчей, забил 17 голов и отдал 45 результативных передач. В 2017 году игрок перешёл в "Интер" за € 6,5 млн. В сезоне-2019/2020 испанец сыграл 25 матчей и забил три гола.

Контракт Валеро с "Фиорентиной" рассчитан на один сезон.