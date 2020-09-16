Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Борха Валеро перешел в Фиорентину на правах свободного агента
Соглашение игрока рассчитано на один сезон
35-летний полузащитник миланского "Интера" Борха Валеро перешёл в "Фиорентину" на правах свободного агента. Игрок будет выступать за "фиалок" под шестым номером, пишет пресс-служба команды.
Валеро уже выступал за "Фиорентину" с 2012 по 2017 год. Полузащитник провёл 212 матчей, забил 17 голов и отдал 45 результативных передач. В 2017 году игрок перешёл в "Интер" за € 6,5 млн. В сезоне-2019/2020 испанец сыграл 25 матчей и забил три гола.
Контракт Валеро с "Фиорентиной" рассчитан на один сезон.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...