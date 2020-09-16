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Райола: Балотелли останется в Европе

Италия
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Райола: Балотелли останется в Европе
UA-Футбол
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Агент Марио Балотелли итальянец Мино Райола поведал информацию о его будущем.

"Для Марио всегда найдется клуб, он один из лучших нападающих Италии. Я не беспокоюсь о его будущем. Он точно останется в Европе", - приводит его слова Tuttomercatoweb.

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Контракт Балотелли сейчас принадлежит "Брешии". Ходили слухи, что он может отправиться в Аргентину.

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В статье: Марио Балотелли Мино Райола
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