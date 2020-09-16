Райола: Балотелли останется в Европе

Агент Марио Балотелли итальянец Мино Райола поведал информацию о его будущем.

"Для Марио всегда найдется клуб, он один из лучших нападающих Италии. Я не беспокоюсь о его будущем. Он точно останется в Европе", - приводит его слова Tuttomercatoweb.