Италия
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Райола: Балотелли останется в Европе
Будут желающие?
Агент Марио Балотелли итальянец Мино Райола поведал информацию о его будущем.
"Для Марио всегда найдется клуб, он один из лучших нападающих Италии. Я не беспокоюсь о его будущем. Он точно останется в Европе", - приводит его слова Tuttomercatoweb.
Контракт Балотелли сейчас принадлежит "Брешии". Ходили слухи, что он может
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