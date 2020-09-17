Официально: Рома арендовала защитника Вероны

Итальянская "Рома" договорилась об аренде нового защитника. Он прибудет из "Вероны".

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Римский клуб усилит Мараш Кумбулла. Арендная сделка рассчитана на два года и за неё будет заплачено два миллиона. В 2022-м году они смогут выкупить защитника за 13 миллионов.

Кумбулла - центральный защитник, который также может сыграть и в опорной зоне. Сейчас он оценивается в 25 миллионов. За последний сезон забил один гол в 26-ти матчах.

Дебютировать за "Рому" у Мараша будет шанс через дня. Символично, что команда Фонсеки сыграет именно против "Вероны".