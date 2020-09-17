Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Официально: Рома арендовала защитника Вероны
Фонсека получил усиление
Итальянская "Рома" договорилась об аренде нового защитника. Он прибудет из "Вероны".
Римский клуб усилит Мараш Кумбулла. Арендная сделка рассчитана на два года и за неё будет заплачено два миллиона. В 2022-м году они смогут выкупить защитника за 13 миллионов.
???? Benvenuto all'#ASRoma, Marash Kumbulla ????????????????— AS Roma (@OfficialASRoma) September 17, 2020
???? https://t.co/8mnHhuHRNb pic.twitter.com/otMnXvrfYU
Кумбулла - центральный защитник, который также может сыграть и в опорной зоне. Сейчас он оценивается в 25 миллионов. За последний сезон забил один гол в 26-ти матчах.
Дебютировать за "Рому" у Мараша будет шанс через дня. Символично, что команда Фонсеки сыграет именно против "Вероны".