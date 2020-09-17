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Gracias, Gonzalo. Ювентус официально объявил об уходе Игуаина

Италия
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Даже известен его новый клуб

Gracias, Gonzalo. Ювентус официально объявил об уходе Игуаина
UA-Футбол
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Гонсало Игуаин покидает "Ювентус". На этот раз информация официальная.

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Аргентинский форвард расторг контракт с итальянским клубом по обоюдному согласию. Сделка была действительна до лета 2021-го года.

Всего в составе туринского клуба Гонсало провел 149 матчей, в которых забил 66 раз. Летом 2016-го "Ювентус" заплатил за него 90 миллионов. Известно, что в ближайшее время "Пипита" официально подпишет контракт с американским "Интером".

Отметим, что место Игуаина в "Ювентусе" займет Джеко.

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В статье: Гонсало Игуаин Ювентус (Турин) Интер Майами
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