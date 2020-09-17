Gracias, Gonzalo. Ювентус официально объявил об уходе Игуаина

Гонсало Игуаин покидает "Ювентус". На этот раз информация официальная.

Аргентинский форвард расторг контракт с итальянским клубом по обоюдному согласию. Сделка была действительна до лета 2021-го года.

Всего в составе туринского клуба Гонсало провел 149 матчей, в которых забил 66 раз. Летом 2016-го "Ювентус" заплатил за него 90 миллионов. Известно, что в ближайшее время "Пипита" официально подпишет контракт с американским "Интером".

Grandi gol, grandi momenti insieme, grandi emozioni ♥️



Muchas gracias, Gonzalo! pic.twitter.com/RJqujC3sO5 — JuventusFC (@juventusfc) September 17, 2020