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Gracias, Gonzalo. Ювентус официально объявил об уходе Игуаина
Даже известен его новый клуб
Гонсало Игуаин покидает "Ювентус". На этот раз информация официальная.
Аргентинский форвард расторг контракт с итальянским клубом по обоюдному согласию. Сделка была действительна до лета 2021-го года.
Всего в составе туринского клуба Гонсало провел 149 матчей, в которых забил 66 раз. Летом 2016-го "Ювентус" заплатил за него 90 миллионов. Известно, что в ближайшее время "Пипита" официально подпишет контракт с американским "Интером".
Grandi gol, grandi momenti insieme, grandi emozioni ♥️— JuventusFC (@juventusfc) September 17, 2020
Muchas gracias, Gonzalo! pic.twitter.com/RJqujC3sO5
Отметим, что место Игуаина в "Ювентусе"