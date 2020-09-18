Италия
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Милик прибыл на медосмотр перед трансфером в Рому
Поляк вскоре сменит клуб
Форвард "Наполи" Аркадиуш Милик близок к переходу в "Рому", сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
26-летний поляк прибыл на медосмотр в Швейцарию. Сообщалось, что римляне заплатят за игрока 25 миллионов евро пятью траншами. Самому нападающему предложен контракт на пять лет с зарплатой 4,5 миллиона евро в год.
В сезоне-2019/20 Милик провел за "Наполи" 35 матчей и забил 14 мячей.
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