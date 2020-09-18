"Я здесь, чтобы выиграть чемпионат". Ювентус представил Деяна Кулусевски

Еще прошлой зимой "Ювентус" подписал Деяна Кулусевски. Однако он полгода провел в "Парме". Сегодня, за несколько дней до старта сезона, чемпион Италии презентовал шведского новичка.

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"Воскресенье- очень важный день. Я готов играть и уже не могу дождаться. Надеюсь, что тренер меня выпустит на поле. Я прибыл в "Ювентус", чтобы прогрессировать и выигрывать матчи. Я здесь, чтобы выиграть чемпионат", - заявил Кулусевски.

За Деяна "Ювентус" решил выложить 35 миллионов, подписав с ним четырехлетний контракт. В воскресенье "зебры" сыграют против "Сампдории".