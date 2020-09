"Я здесь, чтобы выиграть чемпионат". Ювентус представил Деяна Кулусевски

Еще прошлой зимой "Ювентус" подписал Деяна Кулусевски. Однако он полгода провел в "Парме". Сегодня, за несколько дней до старта сезона, чемпион Италии презентовал шведского новичка.

"Воскресенье- очень важный день. Я готов играть и уже не могу дождаться. Надеюсь, что тренер меня выпустит на поле. Я прибыл в "Ювентус", чтобы прогрессировать и выигрывать матчи. Я здесь, чтобы выиграть чемпионат", - заявил Кулусевски.

The perfect (Kulusevski) day! ????



???? A special tour of his new home and a visit to the #JuventusMuseum: https://t.co/I6IHPX5u5n #WelcomeDejan #ForzaJuve pic.twitter.com/fkcVvrTAwJ