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Больше вопросов, чем ответов. Анонс сезона Серии А. Часть I

Италия
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Слишком много нового

Больше вопросов, чем ответов. Анонс сезона Серии А. Часть I
Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня начинается новый сезон в Серии А. "Фиорентина", "Торино", "Эллас Верона" и "Рома" вступают в бой. В первой части анонса сезона мы расскажем об этих командах, а также о середняках и аутсайдерах в целом.

Слишком широкий диапазон

Диапазон возможного исхода сезона "Ромы" ужасающе широк. Она вполне способна уверенно занять место в Топ-4. Война болельщиков и части Совета Директоров с президентом закончилась со сменой последнего. Причём Группа Фридкина уже сменила Совет, но оставила тех же людей в профессиональном департаменте. УЕФА предоставит время новому руководству для уменьшения антирекордного годового убытка в 126 миллионов. Кризисная оборона усилена серьёзным игроком. А Паулу Фонсека, по его словам, ошеломлённый Серией А и её требованиями, за год кое-чему научился, стал более вариативным.

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Проблема в том, что игроки "волков" способны как отыграть отлично, так и провалиться. С разницей во всего несколько дней. Если Генрих Мхитарян, Амаду Диавара и Лоренцо Пеллегрини не будут так часто травмироваться - команда способна на многое. Схема 3-4-2-1 придаёт баланс в обороне, Мараш Кумбулла способен стать её лидером. Аркадиуш Милик после каденции в "Наполи" очен зол и голоден. Педро добавит опыта. Даже Бруно Перес вдруг заиграл на правом фланге обороны. Но ведь всё может сложиться и наоборот. Перес остаётся Пересом. А Фридкин не собирается сразу выкладывать миллионы.

В сезоне 2018/19, провальном для команды, она пропустила меньше, чем в сезоне 2019/20. И приход не менее интересного защитника, чем Кумбулла - Джанлуки Манчини - не помог. В целом в команде нет стержня. Нет Тотти, Де Росси, Флоренци, Коларова, Джеко (похоже). Теперь главными бойцами должны стать Мхитарян, Верету, Диавара, Пеллегрини, Кумбулла. Люди, которые в команде без году неделя. Неопытные люди. Эдин, определявший атаку команды, четвёртый бомбардир в её истории, будет заменён гораздо менее мобильным игроком. А это всё равно, что строить атаку с нуля.

О "Роме" гораздо больше вопросов, чем ответов. Это же касается и "Наполи". Оставим Кубок и Лигу Чемпионов в стороне - и видим худший сезон за десять лет. И для команды, уже привыкшей быть первой после Бога, речь об очень болезненном ударе по морали. Здесь уже забыли, как начинать сначала, как бороться за Топ-4. Дженнаро Гаттузо явно поднял команду после осенней катастрофы. Она стала третьей в таблице второго круга, но даже это не главное. Игроки и президент Аурелио Де Лаурентис обожают тренера. АДЛ уверен в изобретательности, креативе Рино. Вот только хватит ли этого?

В "Наполи" смена поколений. Кальехон и Аллан ушли, Фабиан Руис хотел бы. Кулибали продают. Проблемой остаются вратарь и левый защитник. В центре поля также есть вопросы. Даже почему-то говорят об уходе Диего Демме, поднявшего команду после прихода в январе. Вместо Кулибали есть Манолас, проваливший предыдущий сезон и неопытный на таком уровне Ррахмани. Да и Гаттузо неопытен на уровне Топ-4. Он ещё там не заканчивал сезон. Он кажется кубковым тренером-мотиватором. Не тренером лиги. Его "Наполи" классно играл против Топов, но терял очень много очков против других.

Больше вопросов, чем ответов. Анонс сезона Серии А. Часть I - изображение 2

К тому же, Дженнаро сейчас пытается подстроить тактику под наибольшее приобретение в истории клуба. А это всегда непросто и часто нездорово для команды. Особенно, когда это приобретение провело лишь один сильный сезон и совершенно неопытно на уровне Лиги Чемпионов и Топ-4 Серии А. 70-миллионный Виктор Осимхен может пойти по пути предыдущих дорогущих выходцев из "Лилля" - Николя Пепе и Рафаэля Леау. И тогда за голы будут отвечать стареющий Дрис Мертенс и Андреа Петанья, вылетевший со СПАЛ.

Диапазон от скромного успеха до полного провала.

Только спокойствие

Сезон 2019/20 был крайне тяжёлым для Второго эшелона Серии А. Традиционные "вагоны" - "Фиорентина", "Торино", "Сампдория", "Дженоа" - вынуждены были бороться за выживание. "Парме", "Болонье", "Кальяри" и "Сассуоло" не хватило стабильности. И в новом сезоне нового строительства вряд ли кому-либо из них удастся протиснуться в Топ-7.

Выходит, не только для игроков и тренеров первый сезон в Серии А опасен. Новый владелец "Фиорентины" Рокко Коммиссо наломал немало дров, метался от излишнего восхищения к излишней депрессии. А ныне решил максимально успокоить систему. Цель "Еврокубки любой ценой" не стоит, Джузеппе Якини остался главным тренером, его отличные отношения с игроками и умение строить оборону ("Виола" была второй по пропущенным в летних турах) должны обеспечить стабильность. Вместе с тем, этот "пожарник" никогда не касался неба.

Пришедший из "Вероны" Софьян Амрабат очень силён и динамичен. Бонавентура и любимец местных болельщиков Борха Валеро - солидные усиления. Федерико Кьеза, Гаэтано Кастровилли и Никола Миленкович пока что не ушли. Однако в команде слишком много опорников и слишком мало защитников. Особенно - крайних, чрезвычайно важных в схеме 3-5-2. Неясно, как долго останется здоровым Рибери и с какой мотивацией будут играть Кьеза, Миленкович. Неясно, смогут ли стать бомбардирами неплохие форварды Куаме, Кутроне, Влахович.

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Флорентийцы не должны повторить кошмар двух последних лет. Они уйдут от зоны вылета и увидят на горизонте Топ-7. Но вряд ли попадут туда.

Владелец "Торино" как раз старый. Слишком. Болельщики конфликтуют с Урбано Кайро, выгоняют его. Президент не вкладывает, вовремя не продал хмурых лидеров. Новый наставник Марко Джампаоло отлично держал на плаву "Сампдорию". Он уже взял оттуда опорника Линетти и защитника Мурру, Родригеса из "Милана" и Войводу, на которого претендовала "Аталанта". Возможно, даже заполучит Лукаса Торрейру из "Арсенала". Игра "Торино" нередко будет нравиться, он добудет несколько побед над Топами. Но на дистанции не впечатлит.

В подготовительных матчах команда уступала соперникам из Серии С. С Вальтером Маццарри она несколько лет играла в футбол, противоположный Джампаоло, и перестройка потребует времени. И новых игроков. Да и сам тренер ещё не зализал раны кошмарной семиматчевой каденции в "Милане". А забивать, кроме Белотти, просто некому. Не Симоне Дзадзе же. Кайро не ставит целей. Кроме спокойствия после бурного кошмарного сезона. Джампаоло и новый спортивный директор Давиде Ваньяти остановятся на этом.

Война с президентами

Болельщики генуэзских команд воюют с президентами гораздо острее и дольше. Последний Фанзин "Сампдории" был очень жёстким: "Спасибо мистеру Раньери за возвращение серьёзности и определённости, за его спокойствие и вежливость во времена, когда нынешний владелец стёр все эти слова из нашей памяти с позорным и непристойным поведением". Там говорилось и о тяжёлой экономической ситуации клуба и самого Массимо Ферреро, и о судебных процессах над ним, и о смене Совета Директоров под него. Но главный посыл ясен.

В начале предыдущего сезона "блучеркьяти" просто выглядели "мёртвыми". А ныне ещё и потеряли Линетти, Мурру, возможно, Гастона Рамиреса, Колли и Берешински. Ферреро ещё и поставил новый потолок зарплаты в один миллион евро. В связи с чем слухи о приходе Квадво Асамоа, Кейты Бальде Диао, Данни Дринквотера просто смешны. Опыт, спокойствие и харизма Раньери, очередная лебединая песня Фабио Квальяреллы. Хватит ли этого для спасения тонущего клуба?

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"Дженоа" выглядит гораздо живее, двигается. Вот только движение это большей частью броуновское. Неясно, зачем нужно было увольнять любимца болельщиков и игроков Давиде Николу, когда в таблице второго круга команда была десятой. Пока что новому спортивному директору Даниэле Фаджиано не удалось уменьшить самый раздутый состав в лиге (в предыдущем сезоне 34 игрока получали игровые минуты). Подписан очередной сытый игрок - Милан Бадель. Арендованы двое у "Аталанты", вернулся из Турции Миха Зайц, пришёл игрок из Латвии...

Удастся ли строителю нынешней "Пармы" Фаджиано и Роландо Марану, девятому тренеру команды с 2017-го года, разгрести этот сумасшедший бардак? Либо "грифонов" ожидает третий сезон подряд с борьбой за выживание до последних минут? И со сменами тренеров?

Только наверх

В такой ситуации на восьмое место скорее выйдет "Кальяри" либо "Сассуоло". Сарды всё ещё в году 100-летия клуба и 50-летия Скудетто. В предыдущем сезоне они установили несколько клубных достижений, не виданных как раз с 1970-го, даже временно вышли на четвёртое место. Президент Томмазо Джулини очень амбициозен и недоволен плохой концовкой. Он сменил спортивного директора, а главным тренером назначил полуфиналиста Лиги Чемпионов-2017/18 Эусебио Ди Франческо. Даже отдал ему власть в стиле английского менеджера.

В Меркато клуб всё ещё не удивил. Джулини заявил, что не способен выкупить Раджу Наингголана, Диего Годин пока ещё в "Интере". Центральным защитникам команды либо 19-20, либо 30-34 лет. Джованни Симеоне вряд ли бомбардир. А Ди Франческо два своих последних сезона провалил. И всё же он сильный тренер. Марко Рог уже отмечает, что он явно знает, чего хочет. Сам ЭДФ желает видеть агрессивную команду, какой она была и в сезоне 2019/20. Если объединит как всегда сильный дом сардов с гостевой мощью его "Ромы" - будет успех.

Больше вопросов, чем ответов. Анонс сезона Серии А. Часть I - изображение 5

"Сассуоло" как раз и занял то восьмое место. Радуя зрителей яркой интенсивной игрой в пас. По владению мячом и точности передач он стал третьим. Он сбросил детскую наивность и нежелание идти в стыки, дуэли. Как просил тренер. Уже летом он выдал и красивые, и боевые 3:3 с "Ювентусом", "Интером" и "Вероной". А Роберто Де Дзерби остался лишь когда убедился в том, что лидеры не уйдут и клубу недостаточно восьмого места. Усиление? Одной из лучших команд лиги по балансу скамейки с первым составом оно и не нужно.

Проблем немало. По пропущенным "нероверди" были 13-ми: их оборона слаба, наивна и неисправима. На отлично дебютировавшего в национальной сборной Мануэля Локателли есть претенденты. Открытие предыдущего сезона Жереми Бога также хочет уйти, да ещё и болен коронавирусом. Однако в год столетия клуба, под которое даже лого изменили, добавив цифру "100", команда постарается запомниться.

Дела против амбиций

Хочет запомниться и "Болонья". Её канадский владелец Джои Сапуто весьма амбициозен. В клубе считают, что после сезона строительства и нефутбольных проблем пора совершать прыжок. Отчаянно ищут форварда, доходя аж до Киева. Но что с обороной? А ведь она установила антирекорд лиги, пропустив в 33-ёх матчах подряд. Синиша Михайлович вновь пропустил подготовку, на этот раз из-за коронавируса. Реализация при отличном креативе очень слаба. А желание Синиши сильно омолодить команду может ударить по результату.

"Парме" надоела нестабильность. Надоела и игра на отбой с 18-20 местами в лиге по владению мячом и первыми по выбитым мячам. И она назначила новым тренером антипода Роберто Д'Аверсы - Фабио Ливерани. У последнего выходят из обороны через короткий пас ВСЕГДА. В "Лечче" это привело к клоунским ошибкам, антирекорду 64-ёх последних лет по пропущенным и вылету. Здесь будет так же? Либо обученная Д'Аверсой оборона поддержит построенную Ливерани атаку? Хотя и здесь без Жервиньо (?) и Кулушевски строить с нуля.

Больше вопросов, чем ответов. Анонс сезона Серии А. Часть I - изображение 6

На днях клуб был выкуплен американской семьёй Краузе, известной обширным портфолио и осторожными инвестициями. Они отлично знакомы с Италией, но синдром первого сезона Серии А способен повлиять и на них. Об осторожности говорит и новый спортдир Марчелло Карли. При этом говорит и о полном изменении "клубного образа мышления о футболе". Настолько, что не боится ударов на пути и не собирается отступать от него. А такое в первом сезоне проекта всегда опасно.

По словам главного тренера Ивана Юрича, его "Верона" также начала всё сначала и должна забыть о предыдущем сезоне. Она потеряла классных центральных защитников Кумбуллу и Ррахмани. Ещё более важных из-за её стиля - интенсивного высокого прессинга. Четин из "Ромы" и "Маньяни" из "Сассуоло" - не лучшая замена, беспомощность форвардов остаётся. А недавние неудачники Лазович, Фараони, Велозу да и вся команда могут оказаться "чудом одного сезона". Недочёты в физической подготовке - и возможен провал.

В клубе отлично помнят, что он уже не раз и не два вылетал во втором сезоне в Серии А после очень приличного первого...

Лазанья со Специей

В последние годы "Удинезе" стагнирует, не растит игроков. Он просто скучен. Временный-постоянный тренер Лука Готти делает всё, что может, по результатам "ковидной лиги" девятый с победами над "Ювентусом" и "Ромой". Однако семья Поццо теряет интерес, болельщики требуют продать клуб и отсчитывают "семь лет провала "Удинезе" после покупки "Уотфорда". "Без денег, проекта и страсти мы заслуживаем вылета". Уж точно - без Секо Фофана, проданного во Францию. Если уйдут и Лазанья с Де Паулем - всё станет ясно.

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В последние годы два новичка лиги сразу же вылетают. "Специя" и "Кротоне" - явные кандидаты на это. Владелец первой Габриэле Вольпи даже не ожидал такого успеха. Он подбирает вылетевших из Серии А игроков, остальные неопытны. Даже её стадион ещё не готов. Надежда лишь на талант тренера Винченцо Итальяно, которого еле удалось удержать. В "Кротоне" почти та же кадровая история, кроме Магальяна из "Аякса" и Энрике из "Спортинга", та же вера в тренера Джованни Строппу. Уже заявившего, что Серия А - другой вид спорта.

Как раз "Беневенто" способен не повторить серию из 15-ти поражений из сезона 2017/18. "Ведьмы" вынесли Серию Б, побили её рекорды. Филиппо Индзаги уже опытен, набил шишки во всех трёх первых дивизионах страны. Владелец Оресте Вигорито настроен решительно и привёл Камила Глика из "Монако", Капрари, Ионицэ, пытался взять Лоика Реми, Шюррле. Он ещё может поразить довольно громким именем. Но мы помним и как "Пескара" била рекорды в Серии Б, а затем позорилась в Серии А. И помним, как ужасно выглядела "Болонья" Индзаги.

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В статье: Клаудио Раньери Дженнаро Гаттузо Кальяри (Кальяри) Серия А Сампдория (Генуя) Сассуоло (Сассуоло) Рома (Рим) Дженоа (Генуя) Наполи (Неаполь) Торино (Турин) Фиорентина (Флоренция) Паулу Фонсека
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