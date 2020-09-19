Больше вопросов, чем ответов. Анонс сезона Серии А. Часть I

Сегодня начинается новый сезон в Серии А. "Фиорентина", "Торино", "Эллас Верона" и "Рома" вступают в бой. В первой части анонса сезона мы расскажем об этих командах, а также о середняках и аутсайдерах в целом.

Слишком широкий диапазон

Диапазон возможного исхода сезона "Ромы" ужасающе широк. Она вполне способна уверенно занять место в Топ-4. Война болельщиков и части Совета Директоров с президентом закончилась со сменой последнего. Причём Группа Фридкина уже сменила Совет, но оставила тех же людей в профессиональном департаменте. УЕФА предоставит время новому руководству для уменьшения антирекордного годового убытка в 126 миллионов. Кризисная оборона усилена серьёзным игроком. А Паулу Фонсека, по его словам, ошеломлённый Серией А и её требованиями, за год кое-чему научился, стал более вариативным.

Проблема в том, что игроки "волков" способны как отыграть отлично, так и провалиться. С разницей во всего несколько дней. Если Генрих Мхитарян, Амаду Диавара и Лоренцо Пеллегрини не будут так часто травмироваться - команда способна на многое. Схема 3-4-2-1 придаёт баланс в обороне, Мараш Кумбулла способен стать её лидером. Аркадиуш Милик после каденции в "Наполи" очен зол и голоден. Педро добавит опыта. Даже Бруно Перес вдруг заиграл на правом фланге обороны. Но ведь всё может сложиться и наоборот. Перес остаётся Пересом. А Фридкин не собирается сразу выкладывать миллионы.

В сезоне 2018/19, провальном для команды, она пропустила меньше, чем в сезоне 2019/20. И приход не менее интересного защитника, чем Кумбулла - Джанлуки Манчини - не помог. В целом в команде нет стержня. Нет Тотти, Де Росси, Флоренци, Коларова, Джеко (похоже). Теперь главными бойцами должны стать Мхитарян, Верету, Диавара, Пеллегрини, Кумбулла. Люди, которые в команде без году неделя. Неопытные люди. Эдин, определявший атаку команды, четвёртый бомбардир в её истории, будет заменён гораздо менее мобильным игроком. А это всё равно, что строить атаку с нуля.

О "Роме" гораздо больше вопросов, чем ответов. Это же касается и "Наполи". Оставим Кубок и Лигу Чемпионов в стороне - и видим худший сезон за десять лет. И для команды, уже привыкшей быть первой после Бога, речь об очень болезненном ударе по морали. Здесь уже забыли, как начинать сначала, как бороться за Топ-4. Дженнаро Гаттузо явно поднял команду после осенней катастрофы. Она стала третьей в таблице второго круга, но даже это не главное. Игроки и президент Аурелио Де Лаурентис обожают тренера. АДЛ уверен в изобретательности, креативе Рино. Вот только хватит ли этого?

В "Наполи" смена поколений. Кальехон и Аллан ушли, Фабиан Руис хотел бы. Кулибали продают. Проблемой остаются вратарь и левый защитник. В центре поля также есть вопросы. Даже почему-то говорят об уходе Диего Демме, поднявшего команду после прихода в январе. Вместо Кулибали есть Манолас, проваливший предыдущий сезон и неопытный на таком уровне Ррахмани. Да и Гаттузо неопытен на уровне Топ-4. Он ещё там не заканчивал сезон. Он кажется кубковым тренером-мотиватором. Не тренером лиги. Его "Наполи" классно играл против Топов, но терял очень много очков против других.

К тому же, Дженнаро сейчас пытается подстроить тактику под наибольшее приобретение в истории клуба. А это всегда непросто и часто нездорово для команды. Особенно, когда это приобретение провело лишь один сильный сезон и совершенно неопытно на уровне Лиги Чемпионов и Топ-4 Серии А. 70-миллионный Виктор Осимхен может пойти по пути предыдущих дорогущих выходцев из "Лилля" - Николя Пепе и Рафаэля Леау. И тогда за голы будут отвечать стареющий Дрис Мертенс и Андреа Петанья, вылетевший со СПАЛ.

Диапазон от скромного успеха до полного провала.

Только спокойствие

Сезон 2019/20 был крайне тяжёлым для Второго эшелона Серии А. Традиционные "вагоны" - "Фиорентина", "Торино", "Сампдория", "Дженоа" - вынуждены были бороться за выживание. "Парме", "Болонье", "Кальяри" и "Сассуоло" не хватило стабильности. И в новом сезоне нового строительства вряд ли кому-либо из них удастся протиснуться в Топ-7.

Выходит, не только для игроков и тренеров первый сезон в Серии А опасен. Новый владелец "Фиорентины" Рокко Коммиссо наломал немало дров, метался от излишнего восхищения к излишней депрессии. А ныне решил максимально успокоить систему. Цель "Еврокубки любой ценой" не стоит, Джузеппе Якини остался главным тренером, его отличные отношения с игроками и умение строить оборону ("Виола" была второй по пропущенным в летних турах) должны обеспечить стабильность. Вместе с тем, этот "пожарник" никогда не касался неба.

Пришедший из "Вероны" Софьян Амрабат очень силён и динамичен. Бонавентура и любимец местных болельщиков Борха Валеро - солидные усиления. Федерико Кьеза, Гаэтано Кастровилли и Никола Миленкович пока что не ушли. Однако в команде слишком много опорников и слишком мало защитников. Особенно - крайних, чрезвычайно важных в схеме 3-5-2. Неясно, как долго останется здоровым Рибери и с какой мотивацией будут играть Кьеза, Миленкович. Неясно, смогут ли стать бомбардирами неплохие форварды Куаме, Кутроне, Влахович.

Флорентийцы не должны повторить кошмар двух последних лет. Они уйдут от зоны вылета и увидят на горизонте Топ-7. Но вряд ли попадут туда.

Владелец "Торино" как раз старый. Слишком. Болельщики конфликтуют с Урбано Кайро, выгоняют его. Президент не вкладывает, вовремя не продал хмурых лидеров. Новый наставник Марко Джампаоло отлично держал на плаву "Сампдорию". Он уже взял оттуда опорника Линетти и защитника Мурру, Родригеса из "Милана" и Войводу, на которого претендовала "Аталанта". Возможно, даже заполучит Лукаса Торрейру из "Арсенала". Игра "Торино" нередко будет нравиться, он добудет несколько побед над Топами. Но на дистанции не впечатлит.

В подготовительных матчах команда уступала соперникам из Серии С. С Вальтером Маццарри она несколько лет играла в футбол, противоположный Джампаоло, и перестройка потребует времени. И новых игроков. Да и сам тренер ещё не зализал раны кошмарной семиматчевой каденции в "Милане". А забивать, кроме Белотти, просто некому. Не Симоне Дзадзе же. Кайро не ставит целей. Кроме спокойствия после бурного кошмарного сезона. Джампаоло и новый спортивный директор Давиде Ваньяти остановятся на этом.

Война с президентами

Болельщики генуэзских команд воюют с президентами гораздо острее и дольше. Последний Фанзин "Сампдории" был очень жёстким: "Спасибо мистеру Раньери за возвращение серьёзности и определённости, за его спокойствие и вежливость во времена, когда нынешний владелец стёр все эти слова из нашей памяти с позорным и непристойным поведением". Там говорилось и о тяжёлой экономической ситуации клуба и самого Массимо Ферреро, и о судебных процессах над ним, и о смене Совета Директоров под него. Но главный посыл ясен.

В начале предыдущего сезона "блучеркьяти" просто выглядели "мёртвыми". А ныне ещё и потеряли Линетти, Мурру, возможно, Гастона Рамиреса, Колли и Берешински. Ферреро ещё и поставил новый потолок зарплаты в один миллион евро. В связи с чем слухи о приходе Квадво Асамоа, Кейты Бальде Диао, Данни Дринквотера просто смешны. Опыт, спокойствие и харизма Раньери, очередная лебединая песня Фабио Квальяреллы. Хватит ли этого для спасения тонущего клуба?

"Дженоа" выглядит гораздо живее, двигается. Вот только движение это большей частью броуновское. Неясно, зачем нужно было увольнять любимца болельщиков и игроков Давиде Николу, когда в таблице второго круга команда была десятой. Пока что новому спортивному директору Даниэле Фаджиано не удалось уменьшить самый раздутый состав в лиге (в предыдущем сезоне 34 игрока получали игровые минуты). Подписан очередной сытый игрок - Милан Бадель. Арендованы двое у "Аталанты", вернулся из Турции Миха Зайц, пришёл игрок из Латвии...

Удастся ли строителю нынешней "Пармы" Фаджиано и Роландо Марану, девятому тренеру команды с 2017-го года, разгрести этот сумасшедший бардак? Либо "грифонов" ожидает третий сезон подряд с борьбой за выживание до последних минут? И со сменами тренеров?

Только наверх

В такой ситуации на восьмое место скорее выйдет "Кальяри" либо "Сассуоло". Сарды всё ещё в году 100-летия клуба и 50-летия Скудетто. В предыдущем сезоне они установили несколько клубных достижений, не виданных как раз с 1970-го, даже временно вышли на четвёртое место. Президент Томмазо Джулини очень амбициозен и недоволен плохой концовкой. Он сменил спортивного директора, а главным тренером назначил полуфиналиста Лиги Чемпионов-2017/18 Эусебио Ди Франческо. Даже отдал ему власть в стиле английского менеджера.

В Меркато клуб всё ещё не удивил. Джулини заявил, что не способен выкупить Раджу Наингголана, Диего Годин пока ещё в "Интере". Центральным защитникам команды либо 19-20, либо 30-34 лет. Джованни Симеоне вряд ли бомбардир. А Ди Франческо два своих последних сезона провалил. И всё же он сильный тренер. Марко Рог уже отмечает, что он явно знает, чего хочет. Сам ЭДФ желает видеть агрессивную команду, какой она была и в сезоне 2019/20. Если объединит как всегда сильный дом сардов с гостевой мощью его "Ромы" - будет успех.

"Сассуоло" как раз и занял то восьмое место. Радуя зрителей яркой интенсивной игрой в пас. По владению мячом и точности передач он стал третьим. Он сбросил детскую наивность и нежелание идти в стыки, дуэли. Как просил тренер. Уже летом он выдал и красивые, и боевые 3:3 с "Ювентусом", "Интером" и "Вероной". А Роберто Де Дзерби остался лишь когда убедился в том, что лидеры не уйдут и клубу недостаточно восьмого места. Усиление? Одной из лучших команд лиги по балансу скамейки с первым составом оно и не нужно.

Проблем немало. По пропущенным "нероверди" были 13-ми: их оборона слаба, наивна и неисправима. На отлично дебютировавшего в национальной сборной Мануэля Локателли есть претенденты. Открытие предыдущего сезона Жереми Бога также хочет уйти, да ещё и болен коронавирусом. Однако в год столетия клуба, под которое даже лого изменили, добавив цифру "100", команда постарается запомниться.

Дела против амбиций

Хочет запомниться и "Болонья". Её канадский владелец Джои Сапуто весьма амбициозен. В клубе считают, что после сезона строительства и нефутбольных проблем пора совершать прыжок. Отчаянно ищут форварда, доходя аж до Киева. Но что с обороной? А ведь она установила антирекорд лиги, пропустив в 33-ёх матчах подряд. Синиша Михайлович вновь пропустил подготовку, на этот раз из-за коронавируса. Реализация при отличном креативе очень слаба. А желание Синиши сильно омолодить команду может ударить по результату.

"Парме" надоела нестабильность. Надоела и игра на отбой с 18-20 местами в лиге по владению мячом и первыми по выбитым мячам. И она назначила новым тренером антипода Роберто Д'Аверсы - Фабио Ливерани. У последнего выходят из обороны через короткий пас ВСЕГДА. В "Лечче" это привело к клоунским ошибкам, антирекорду 64-ёх последних лет по пропущенным и вылету. Здесь будет так же? Либо обученная Д'Аверсой оборона поддержит построенную Ливерани атаку? Хотя и здесь без Жервиньо (?) и Кулушевски строить с нуля.

На днях клуб был выкуплен американской семьёй Краузе, известной обширным портфолио и осторожными инвестициями. Они отлично знакомы с Италией, но синдром первого сезона Серии А способен повлиять и на них. Об осторожности говорит и новый спортдир Марчелло Карли. При этом говорит и о полном изменении "клубного образа мышления о футболе". Настолько, что не боится ударов на пути и не собирается отступать от него. А такое в первом сезоне проекта всегда опасно.

По словам главного тренера Ивана Юрича, его "Верона" также начала всё сначала и должна забыть о предыдущем сезоне. Она потеряла классных центральных защитников Кумбуллу и Ррахмани. Ещё более важных из-за её стиля - интенсивного высокого прессинга. Четин из "Ромы" и "Маньяни" из "Сассуоло" - не лучшая замена, беспомощность форвардов остаётся. А недавние неудачники Лазович, Фараони, Велозу да и вся команда могут оказаться "чудом одного сезона". Недочёты в физической подготовке - и возможен провал.

В клубе отлично помнят, что он уже не раз и не два вылетал во втором сезоне в Серии А после очень приличного первого...

Лазанья со Специей

В последние годы "Удинезе" стагнирует, не растит игроков. Он просто скучен. Временный-постоянный тренер Лука Готти делает всё, что может, по результатам "ковидной лиги" девятый с победами над "Ювентусом" и "Ромой". Однако семья Поццо теряет интерес, болельщики требуют продать клуб и отсчитывают "семь лет провала "Удинезе" после покупки "Уотфорда". "Без денег, проекта и страсти мы заслуживаем вылета". Уж точно - без Секо Фофана, проданного во Францию. Если уйдут и Лазанья с Де Паулем - всё станет ясно.

В последние годы два новичка лиги сразу же вылетают. "Специя" и "Кротоне" - явные кандидаты на это. Владелец первой Габриэле Вольпи даже не ожидал такого успеха. Он подбирает вылетевших из Серии А игроков, остальные неопытны. Даже её стадион ещё не готов. Надежда лишь на талант тренера Винченцо Итальяно, которого еле удалось удержать. В "Кротоне" почти та же кадровая история, кроме Магальяна из "Аякса" и Энрике из "Спортинга", та же вера в тренера Джованни Строппу. Уже заявившего, что Серия А - другой вид спорта.

Как раз "Беневенто" способен не повторить серию из 15-ти поражений из сезона 2017/18. "Ведьмы" вынесли Серию Б, побили её рекорды. Филиппо Индзаги уже опытен, набил шишки во всех трёх первых дивизионах страны. Владелец Оресте Вигорито настроен решительно и привёл Камила Глика из "Монако", Капрари, Ионицэ, пытался взять Лоика Реми, Шюррле. Он ещё может поразить довольно громким именем. Но мы помним и как "Пескара" била рекорды в Серии Б, а затем позорилась в Серии А. И помним, как ужасно выглядела "Болонья" Индзаги.