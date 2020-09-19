Дженоа арендовал защитника Челси и форварда Ювентуса

Фулбек "Челси" Давиде Дзаппакоста и нападающий "Ювентуса" Марко Пьяца перешли в "Дженоа" на правах годичной аренды, сообщает официальный сайт клуба.

Дзаппакоста прошлый сезон провёл в "Роме", однако из-за травмы крестообразных связок колена отыграл всего 9 матчей.

Пьяца также пропустил большую часть прошлой кампании все из-за того же разрыва крестообразных связок, поэтому отыграл за "Андерлехт" на правах аренды всего 4 игры (1 гол).