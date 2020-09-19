Пирло: По Суаресу сложно, маловероятно, что новым форвардом может стать Луис

Главный тренер туринского "Ювентуса" Андреа Пирло прокомментировал слухи о том, что форвард каталонской "Барселоны" Луис Суарес перейдет в стан "зебр".

"Мы все еще ждем центрального нападающего. До закрытия трансферного окна еще далеко, поэтому мы спокойны и счастливы. Мы никуда не торопимся.

По Суаресу сложно, потому что на получение паспорта уходит много времени, поэтому маловероятно, что нашим новым форвардом может стать он", - рассказал Пирло.