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Пирло: По Суаресу сложно, маловероятно, что новым форвардом может стать Луис

Италия
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Наставник "Юве" заявил, что шансов на переход уругвайца в Турин мало

Пирло: По Суаресу сложно, маловероятно, что новым форвардом может стать Луис
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Главный тренер туринского "Ювентуса" Андреа Пирло прокомментировал слухи о том, что форвард каталонской "Барселоны" Луис Суарес перейдет в стан "зебр".

"Мы все еще ждем центрального нападающего. До закрытия трансферного окна еще далеко, поэтому мы спокойны и счастливы. Мы никуда не торопимся.

По Суаресу сложно, потому что на получение паспорта уходит много времени, поэтому маловероятно, что нашим новым форвардом может стать он", - рассказал Пирло.

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В статье: Андреа Пирло Ювентус (Турин) Луис Суарес Барселона
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Источник:
Reuters
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