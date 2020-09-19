Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Пирло: По Суаресу сложно, маловероятно, что новым форвардом может стать Луис
Наставник "Юве" заявил, что шансов на переход уругвайца в Турин мало
Главный тренер туринского "Ювентуса" Андреа Пирло прокомментировал слухи о том, что форвард каталонской "Барселоны" Луис Суарес перейдет в стан "зебр".
"Мы все еще ждем центрального нападающего. До закрытия трансферного окна еще далеко, поэтому мы спокойны и счастливы. Мы никуда не торопимся.
По Суаресу сложно, потому что на получение паспорта уходит много времени, поэтому маловероятно, что нашим новым форвардом может стать он", - рассказал Пирло.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Reuters
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...