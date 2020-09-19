Серия А. Фиорентина начинает раньше и выигрывает

Серия А. Первый тур

Флоренция. "Артемио Франки"

"Фиорентина" - "Торино" 1:0

Гол: Кастровилли 78

"Фиорентина": Драговски, Миленкович, Чеккерини, Касерес, Кьеза (Лирола 83), Данкан, Кастровилли, Бонавентура (Валеро 79), Бираги (Венути 88), Куаме (Кутроне 88), Рибери (Влахович 79)

"Торино": Сиригу, Иццо (Войвода 88), Нкулу, Бремер, Ансальди, Мейте (Лукич 69), Ринкон, Линетти (Миллико 88), Беренгер (Верди 69), Дзадза, Белотти

Предупреждения: Миленкович 15, Касерес 44, Бираги 58 - Линетти 60

Обе команды желают поскорее забыть предыдущий сезон. Правда, "Фиорентина" начала процесс амнезии ещё тогда, став второй обороной летнего этапа лиги, оставив тренера Джузеппе Якини и лучших игроков. "Торино" же сменил тренера по окончании сезона. На противоположного предыдущим по стилю - Марко Джампаоло. Потому казался менее готовым. 30 матчей подряд без побед во Флоренции также превращали его в аутсайдера матча. И в итоге разница в стадиях подготовки решила.

"Фиорентина" ожидаемо отдала мяч, высоко прессинговала, латерали Кьеза и Бираги активно забрасывали с флангов в штрафную. "Торино" ожидаемо упорно разыгрывал коротко. Однажды почти удалось, когда Драговски выиграл дуэль с Беренгером. В концовке тайма уже Сиригу дважды блестяще спас после ударов головой Куаме. Но в целом первый тайм был скучным. А второй отличалось разве что прогрессом в скорости и уменьшением слишком большого числа фолов. И стерильным доминированием хозяев.

И всё же первый матч сезона 2020/21 в Серии А выявил победителя. Флорентийцы давили, ускорялись, всё чаще получали мяч в штрафной соперника. В принципе, пусть и без особого креатива, на гол они наиграли. Создал его Кьеза, очередным прострелом справа. Кастровилли замкнул. Лишний раз подтвердив, насколько в футболе важно время для подготовки и построения команды.