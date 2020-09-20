Видаль перейдет в Интер всего за 1 млн евро

Полузащитник "Барселоны" Артуро Видаль в ближайшее время станет игроком "Интера".

Клубы согласовали сумму трансфера, которая составит 1 миллион евро, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Сегодня чилиец должен вылететь в Милан для завершения сделки. Сообщалось, что он будет зарабатывать в "Интере" 6 млн евро в год.

В то же время клуб покидает Диего Годин. Опытный защитник на правах свободного агента перейдет в "Кальяри".