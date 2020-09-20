Больше вопросов, чем ответов. Анонс сезона Серии А. Часть II

Во второй части анонса нового сезона Серии А мы поговорим о лучших командах предыдущего. А также о "Милане", изумившем всех летом. Кто будет бороться за Скудетто? Кому угрожает падение? Кто слишком зависит от отдельных ломких факторов?

Последняя кошачья жизнь?

Похоже, "Ювентус" уже лишился своих "кошачьих" жизней. Ещё один такой сезон как предыдущий соперники уже не простят. После антирекордов какого-либо чемпиона Италии по пропущенным в лиге за последние 58 лет (43), по потерянным очкам после лидирования в счёте (21), после всего шестого места в лиге по гостевым выступлениям придётся срочно добавлять. Иначе десятого Скудетто подряд не будет. И главой проекта "добавления" назначили человека, не имеющего никакого опыта. В лиге "Юве" уже вышел сухим из воды после одного лишнего сезона Аллегри, после мискастинга Сарри. Выйдет ли с Пирло?

Андреа действительно "был тренером уже на поле. Он видел поле как шахматист. Ему предначертано Судьбой стать великим. Он свой в "Ювентусе", будто и не уходил из клуба" (слова Андреа Аньелли). Он должен найти общий язык и со своими друзьями-зубрами Буффоном, Бонуччи, Кьеллини, и с Криштиану Роналду. Поскольку даже с португальцем говорит на одном языке - языке чемпионов. Он уже пытается отказаться от Сарризма, не подходящего команде. Желает владеть мячом, но главное - быстро его отбирать, действовать интенсивно. Не зацикливается на одной схеме и, похоже, даже начнёт сезон с 3-5-2.

Впрочем, проблем немало. Роналду и Дибала забили 55 процентов мячей команды в предыдущем сезоне. Очень многое зависит от нового центрфорварда. Выдержит ли этот в любом случае возрастной игрок интенсивный и нервный сезон? На правом фланге обороны остаются проблемы. В центре обороны 36-летний Кьеллини после "крестов", без Де Лихта до ноября и Ругани... В центре поля из новичков очень трудолюбивый и боевитый, но пока ещё не чемпион МакКенни и сомнительный Артур. А также невнятная "старая гвардия". И не съедят ли зубры кажущегося индиффирентным, неразговорчивым Пирло после первых неудач?

Не лаять на столбы

В оперативном плане Пирло должен улучшить прежде всего оборону, гостевую игру и результаты против команд ниже Топ-7. В этих компонентах "Интер" обошёл "Юве". Ныне обошёл и по стоимости игроков согласно Transfermarkt. Обходит по темпам экономического роста. В плане опыта между тренерами команд пропасть. Антонио Конте летом чуть не развалил всё. Но в итоге остался. Во многом - из-за мольб игроков и болельщиков. Его команда и статистически, и визуально как раз провела свой лучший сезон за десять лет, а по забитым во всех турнирах - лучший в истории (113). И в новом сезоне ожидает лишь добавить.

"Интеру" нужно усилить часто плавающий в больших матчах (девять очков в восьми против Топ-5) центр поля, повысить уровень латералей, жизненно важных в схеме 3-5-2, улучшить набор очков дома, где слишком много ничьих. И прекратить терять очки после достижения преимущества (22). Что касается латералей, то трансфер великолепного Ашрафа Хакими - один из важнейших в Европе в этом Меркато. А Александар Коларов добавит характер и опыт. Он и очень близкий к клубу Артуро Видаль должны помогать и удерживать преимущество против "Кальяри" и "Фиорентины", и бороться с "Аталантой".

Все отдают "Юве" и "Интеру" места в Топ-2. Но и для последнего теперь существует только одно место - первое. Если он научится удерживать преимущество, если Конте найдёт третьего бомбардира команды с хотя бы восемью голами (Санчес или Барелла?), если найдёт другие тактические варианты в атаке, кроме латералей, беготни и тандема ЛуЛа, если прекратит жаловаться каждому столбу на каждый столб и поднимать бури по каждому мелкому поводу - "нерадзурри" станут чемпионом. Вот только способен ли зашоренный и упрямый тренер хотя бы немного измениться? Способен ли найти тактический "План Б"?

Потолок "Богини"?

В "Аталанте" заявляют, что не думают о Скудетто. Джан Пьеро Гасперини говорит о "плоде воображения прессы". Он ставит целью прогрессировать и сохранять "страсть поражать всех". Народный чемпион, обладатель приза зрительских симпатий сезона 2019/20 в новом не собирается витать в облаках. Хорошо хотя бы, что, в отличие от года и двух назад, не говорит о выживании в Серии А как о главной цели. Всем любителям андердогов, любителям футбола от корней не покрашенных волос Месси и Неймара, а корней скромного здорового клуба, очень хочется увидеть Скудетто "Аталанты". Но она резонно смотрит вниз.

Бергамцы не почивают на лаврах феноменального предыдущего сезона. Они уже усилили свою безоговорочно худшую линию - центр обороны - талантом из "Ювентуса" Ромеро. Заменили ушедшего в "Лестер" правого латераля Кастаня бывшим игроком сборной Италии и "Валенсии" Пиччини, пока что удержали левого Гозенса. Застраховали себя от очередной депрессии Йосипа Иличича приходом Алексея Миранчука, высокого, умеющего и держать мяч, и подключаться без него в штрафную. Король лиги по голам со скамьи запасных Луис Муриэль остался. Как и Дуван Сапата с чуть не уехавшим на Ближний Восток Гомесом.

Тем не менее, не покидает ощущение достижения потолка. Пробуксовка в конце июля настораживает. Первый правый латераль Хатебур желает уйти и недоволен, Пиччини после тяжёлой травмы, состояние Иличича неясно. Гомес очень немолод. Вот-вот начнётся смена поколений. Кроме того, "Аталанта" всегда начинает сезоны слабо, а ныне и календарь начала - "Лацио", неудобный для неё "Торино" и "Наполи" в гостях, также неудобный "Кальяри" дома - непрост. Также помним, что ей тяжело при двух матчах в неделю, а в нынешнем сезоне будет в два раза больше мидуик-туров и более плотный график Лиги Чемпионов.

Скорее всего, этот сезон "Аталанты" будет менее сильным, чем предыдущий. Почти наверняка она не выйдет на уровень 98-ми голов в лиге. И вылет из Топ-4 по очкам не удивит.

Слабая солидность

"Лацио" уж точно не удивит, если опустится. Даже в полном рекордов сезоне в лиге он в итоге закончил лишь четвёртым, а до этого с Симоне Индзаги был ещё ниже. Что будет, если Чиро Иммобиле забьёт менее 36-ти мячей, Луис Альберто отдаст менее 15-ти ассистов, а команда не сумеет достичь серии из 21-го матча без поражений? И уж "орлы" совершенно не умеют играть на два-три фронта. А возвращение в групповой турнир Лиги Чемпионов через 13 лет обязывает отнестись к турниру с уважением. Сетка Кубка Италии без "Ювентуса", "Интера" и "Милана" до финала также манит. Так что лига может пострадать.

В начале месяца Иммобиле и Индзаги намекнули Клаудио Лотито, что пора усилиться. Ответом на это стал приход вратаря Пепе Рейны и центрфорварда из "Фенербахче" Ведата Мурики. На позиции Стракоши и Иммобиле... Гораздо более интересные трансферы Давида Силвы и Борхи Майораля не состоялись. Правда, Мурики заявляет, что "Лацио" отлично подходит ему по стилю. Действительно, он энергичный игрок, любящий мощные и быстрые прорывы. Бомбардир. Но ведь и без него есть Фелипе Кайседо и Хоакин Корреа. А дублёром сдавшего капитана Лулича, похоже, будет травматичный и вылетевший из Серии А Фарес.

С проблемой на фланге Лулича, с не менее старым Раду, с титаном обороны Ачерби, ссорящимся с клубом из-за нового контракта и без новых серьёзных коллег Франческо по амплуа "Лацио" теряет стержень в защитной линии. А в центре поля Милинковичу-Савичу и Луису Альберто вновь придётся играть без замен. Лотито заявляет, что не продаёт мечты, а только солидную реальность. В нынешнем сверхконкурентном сезоне такой "солидной" реальностью может стать шестое место.

Колосс на 39-летних ногах

Сверхконкурентность должен обеспечить и "Милан". Здесь, как и в "Интере", избежали революции. Сохранили Златана Ибрагимовича, Паоло Мальдини и Стефано Пиоли. И, опираясь на Ибру, "нового Пирло" Сандро Тонали и на летнюю часть сезона 2019/20, ожидают пойти путём прошлогоднего "Интера". То есть выдать свой лучший сезон за 7-8 лет. В летней фазе лиги команда была первой по очкам (30 в 12-ти матчах) и по забитым (аж 35!). Блестяще переиграла "Ювентус", "Рому" и "Лацио". Если сохранит такой яркий интенсивный командный современный футбол, а Ибра не травмируется - ожидается памятный сезон.

В основной обойме команды 11 игроков моложе 24-ёх лет. Плюс юные Лоренцо Коломбо, Даниэль Мальдини и Пьер Калулу стучат в её дверь. Есть и "дядьки" Ибра и Кьер. И игроки в расцвете сил - Ребич, Романьоли, Чалханоглу, наконец-то оправдывающий свой десятый номер. Игроки привязаны к тренеру. Который, в свою очередь, не спорит со Златаном. Вроде бы отличный баланс. Вот только не следует забывать, что шведу скоро 39, а это очень опасный возраст. А без него даже с Пиоли команда набирала очки на уровне 6-8 мест, влетала "Аталанте". Да и пока что нет правого защитника и запасного центрдефа.

То посткоронавирусное лето может так и остаться аномалией. Всей лиги и "Милана" в частности.

Украинский след

Учитывая сложность дебютных сезонов в лигах Топ-5 и особенно - в Серии А, Руслан Малиновский может быть очень доволен. Он был заметен, запомнился. Время работает против Гомеса и Иличича и за него. Гасперини всё больше и больше понимает важность ротации, ударов издали, стандартных положений. А интенсивность и наглость игры украинца тренеру точно нравятся.

Тем не менее, и этот сезон будет весьма сложным. Как всегда в "Аталанте" Гасперини. Миранчук если не по уровню, то по стилю больше напоминает Иличича, а именно Йосипа не хватало команде летом. Сам словенец уже вернулся. Возможно, останется в команде силовой динамичный опорник Маттео Пессина, отлично показавший себя в "Вероне". Близок к приходу форвард "ПСВ" Сэм Ламмерс.

Да, все эти игроки не похожи на Малиновского по стилю, то есть вроде бы не мешают ему. Да и менее опытные. Но в предыдущем сезоне Руслан сумел пробиться с последнего места в ротации даже на позиции игроков другого стиля. В нынешнем же вновь выглядит всего лишь дублёром Гомеса. Капитана, лидера, легенды клуба. Неужели придётся начинать весь путь сначала?