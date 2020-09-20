Италия
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Болонья готовит улучшенное предложение по Супряге
Украинец может переехать в Серию А
Форвард "Динамо" Владислав Супряга остается приоритетной целью "Болоньи" на усиление линии атаки в это трансферное окно.
По информации журналиста Альфредо Педуллы, во вторник итальянский клуб возобновит переговоры по молодому нападающему киевлян.
Последнее предложение "Болоньи" подразумевало аренду с последующим выкупом за 10 миллионов евро. Киевляне же требуют 15 млн.
Напомним, что трансферное окно в Серии А закрывается 5 октября.
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