Болонья готовит улучшенное предложение по Супряге

Форвард "Динамо" Владислав Супряга остается приоритетной целью "Болоньи" на усиление линии атаки в это трансферное окно.

По информации журналиста Альфредо Педуллы, во вторник итальянский клуб возобновит переговоры по молодому нападающему киевлян.

Последнее предложение "Болоньи" подразумевало аренду с последующим выкупом за 10 миллионов евро. Киевляне же требуют 15 млн.

Напомним, что трансферное окно в Серии А закрывается 5 октября.