  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Болонья готовит улучшенное предложение по Супряге
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Болонья готовит улучшенное предложение по Супряге

Италия
(1 голосов)

Украинец может переехать в Серию А

Болонья готовит улучшенное предложение по Супряге
Новина українською

Форвард "Динамо" Владислав Супряга остается приоритетной целью "Болоньи" на усиление линии атаки в это трансферное окно.

По информации журналиста Альфредо Педуллы, во вторник итальянский клуб возобновит переговоры по молодому нападающему киевлян.

Последнее предложение "Болоньи" подразумевало аренду с последующим выкупом за 10 миллионов евро. Киевляне же требуют 15 млн.

Напомним, что трансферное окно в Серии А закрывается 5 октября.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Болонья (Болонья) Динамо (Киев) Владислав Супряга
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...