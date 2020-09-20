Эпопея закончена. Директор Юве заявил, что Суарес не прейдет из Барсы

Спортивный директор "Ювентуса" Фабио Паратичи прокомментировал информацию в СМИ о переходе нападающего каталонской "Барселоны" Луиса Суареса в туринский клуб.

"Суареса можно исключить из списка наших потенциальных форвардов, потому что он сможет получить паспорт лишь после дедлайна трансферного окна и того момента, когда мы можем отправить заявку игроков для участия в Лиге чемпионов.

Мы оценивали вариант с Суаресом, когда игрок был нам предложен. Луис находился в процессе получения итальянского гражданства, поэтому мы оценили возможность его регистрации в конкретное время. Это невозможно, поэтому он никогда не был по-настоящему близок к переходу", - рассказал Паратичи.