Серия А. Пирло начинает разгромом с ответами и вопросами

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Сампдория" 3:0

Голы: Кулушевски 13, Бонуччи 78, Криштиану Роналду 89

"Ювентус": Щесны, Бонуччи, Кьеллини (Демираль 83), Данило, Куадрадо (Бентанкур 78), Рабио, МакКенни, Фработта (Де Шильо 67), Рэмзи, Кулушевски (Д. Коста 82), Криштиану Роналду

"Сампдория": Аудеро, Берешински, Тонелли (Йошида 46), О. Колли, Ауджелло, Депаоли (Рамирес 46), Торсби (Дамсгаард 70), Экдаль, Лерис (Квальярелла 46), Янкто, Бонаццоли (Верре 70)

Предупреждения: Фработта 54 - Тонелли 4

Каденция Андреа Пирло в "Ювентусе" и путь к десятому Скудетто подряд начались. Символично, что матчем против "Сампдории", обеспечившим девятое. Против тренера с 400-ым матчем в Серии А выступал тренер с первым, лишь на днях получивший лицензию PRO. Неудивительно, что никто точно не мог сказать, чего же следует ожидать от наставника-дебютанта. Сам Пирло заявлял, что он не зацикливается на одной тактической схеме, а главным видит интенсивность, скорость, движение. Всё это мы увидели уже в первом матче. Правда, большей частью в первом тайме.

Пирло удивил многим. Левым латералем из Примаверы Фработтой вместо травмированного Сандро и уезжающего в "Дженоа" Луки Пеллегрини, крайним защитником Данило в центральной тройке, МакКенни в центре поля и Рэмзи под форвардами Роналду и Кулушевски. Удивил и сменой схем с 3-4-1-2 на 4-4-2 по ходу игры. Иногда даже мобильный Рэмзи, отыгравший великолепный первый тайм, оказывался на острие. А Роналду исполнял бешеные спринты из глубины. Удивило и немалое количество длинных забросов. Именно так "Ювентус" обеспечивал интенсивность.

Вместе с тем, в первом тайме "Юве" нанёс лишь семь ударов по воротам и забил лишь однажды. Роналду прорвался один-на-один с вратарём, но ткнул в него, также ворвался и неточно замкнул прострел Рэмзи слева. Прорвался, попал в защитника, мяч отскочил к новичку Кулушевски, и швед, а не португалец мягко пробил низом с линии штрафной. Прорвался и чуть не сломал стойку. Возможно, КР7 просто уставал и терял концентрацию в концовке таких спринтов. А команда играла рваным темпом, то усыпляя, то бешено ускоряясь. Что позволяло сопернику отдохнуть.

"Дория" закончила предыдущий сезон неплохо. Вообще-то, в десяти его последних матчах она набрала больше очков, чем "Ювентус". И за последние восемь лет вторая по победам над этим соперником в лиге (4). Неплохо она закончила первый тайм сегодня и начала второй, после тройной замены. Бонаццоли чуть не попал в ворота из центра штрафной, чуть не замкнул удар/прострел Рамиреса. Аудеро удержал своих в игре, отбив удар Фработты. Удержал их и Роналду, также не попав из центра штрафной. То есть игра в целом уже была более-менее равной. И медленной.

Лишь в последней четверти матча чемпион начал действовать ответственнее. Прижал соперника к его воротам. Латераль Де Шильо чуть не закрутил издали в угол. А во время розыгрыша углового после грубой ошибки Берешински и удара МакКенни в Аудеро Бонуччи добил. Очень вовремя. Потому что вскоре Щесны пришлось тащить рикошет от него на линии ворот. А Квальярелла должен был попадать в контратаке. Но последнее слово осталось за Роналду. После классного паса Рэмзи он положил мяч под дальнюю стойку.

Итак, первый тайм в исполнении чемпиона был таким, который желают увидеть Пирло и болельщики. От него веяло свежим воздухом, новым "Ювентусом". В более сложном втором команда забила больше. Криштиану Роналду впервые забил в первом туре Серии А. МакКенни и Кулушевски отлично дебютировали. Оборона не пропустила. С другой стороны, соперником была команда, пропустившая в последних шести гостевых очных матчах уже 19 мячей и проигравшая все. И забить у неё шансы были. Также "Юве" нужно подтягивать реализацию.

Что ж, всё только начинается.