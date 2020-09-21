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Эффектный дебют Пирло. Ювентус - Сампдория 3:0. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Ювентус - Сампдория, чемпионат Италии, 20.09.2020
Вашему вниманию видео обзор матча первого тура итальянской Серии А, в котором Ювентус принимал Сампдорию. Уже на 13-й минуте шведский новичок туринцев Деян Кулусевски открыл счет. Интрига держалась до 78-й, пока Бонуччи не удвоил преимущество. А точку поставил Криштиану Роналду.
Итальянская Серия А. Первый тур
Ювентус - Сампдория 3:0
Голы: Кулусевски 13 Бонуччи 78, Роналду 88
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