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Эффектный дебют Пирло. Ювентус - Сампдория 3:0. Видео голов и обзор матча

Италия
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Смотреть видео обзор матча Ювентус - Сампдория, чемпионат Италии, 20.09.2020

Эффектный дебют Пирло. Ювентус - Сампдория 3:0. Видео голов и обзор матча
UA-Футбол
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Вашему вниманию видео обзор матча первого тура итальянской Серии А, в котором Ювентус принимал Сампдорию. Уже на 13-й минуте шведский новичок туринцев Деян Кулусевски открыл счет. Интрига держалась до 78-й, пока Бонуччи не удвоил преимущество. А точку поставил Криштиану Роналду.

Итальянская Серия А. Первый тур
Ювентус - Сампдория 3:0
Голы: Кулусевски 13 Бонуччи 78, Роналду 88

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В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Сампдория (Генуя) Деян Кулусевски
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