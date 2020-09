СМИ: Ювентус согласовал аренду Мораты

В ближайшее время Альваро Мората вновь станет игроком "Ювентуса". Чемпион Италии согласовал аренду футболиста.

По данным Фабрицио Романо, итальянский игрок уже завтра прилетит в Италию, где пройдет медосмотр. После этого, он подпишет контркт с "зебрами".

"Ювентус" заплатит за годовую аренду форварда девять миллионов евро. Следующим летом у них будет право выкупить футболиста за 45 миллионов.

Álvaro Morata to Juventus, here we go! He’ll be tomorrow in Turin to have medicals and sign his contract. Total agreement reached with Atléti [signing Suarez as replacement] after Dzeko deal stalling by 2 days because of Milik>Roma issues. Morata is coming ???? @DiMarzio @SkySport