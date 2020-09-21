  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Форвард Милана поборол COVID-19 и вернулся к тренировкам
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Форвард Милана поборол COVID-19 и вернулся к тренировкам

Италия
(1 голосов)

Однако сегодняшний матч он пропустит

Форвард Милана поборол COVID-19 и вернулся к тренировкам
UA-Футбол
Новина українською

Форвард "Милана" Рафаэль Леао заболел коронавирусом и пропустил две недели тренировок с клубом. Из-за этого, он не может помочь команде в стартовых матчах.

Читайте такжеУ нападающего Милана диагностирован коронавирус

Однако сейчас ему разрешено приступить к тренировкам. Рафаэль сдал негативный тест на COVID-19 и может работать в общей группе. Ожидается, что он наберет форму и сможет сыграть на следующих выходных.

В прошлом сезоне Рафаэль провел в футболке "Милана" 33 матча, в которых забил шесть голов и отдал три ассиста.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Милан Рафаэль Леао
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...