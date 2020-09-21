Италия
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Форвард Милана поборол COVID-19 и вернулся к тренировкам
Однако сегодняшний матч он пропустит
Форвард "Милана" Рафаэль Леао заболел коронавирусом и пропустил две недели тренировок с клубом. Из-за этого, он не может помочь команде в стартовых матчах.
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Однако сейчас ему разрешено приступить к тренировкам. Рафаэль сдал негативный тест на COVID-19 и может работать в общей группе. Ожидается, что он наберет форму и сможет сыграть на следующих выходных.
В прошлом сезоне Рафаэль провел в футболке "Милана" 33 матча, в которых забил шесть голов и отдал три ассиста.
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