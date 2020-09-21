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Ибру не остановить. 38-летний форвард забивает в 23-м сезоне подряд

Италия
(1 голосов)

Кажется, что забивать он будет вечно

Ибру не остановить. 38-летний форвард забивает в 23-м сезоне подряд
UA-Футбол
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Сегодня итальянский "Милан" проводит первый матч Серии А в сезоне 2020/21. Отметиться в нем удалось Златану Ибрагимовичу.

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38-летний шведский форвард записал на свой счет дубль. Благодаря этому, он смог забить уже в 23-м сезоне подряд.

Свою серию швед начал в далеком 1999-м, когда забил за "Мальме". Отметим, что его контракт с "Миланом" истекает летом 2021-го.

Златан в своей карьере успел поиграть за "Мальме", "Ювентус", "Интер", "Барселону", "Милан", "ПСЖ", "МЮ" и "ЛА Гэлакси".

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В статье: Златан Ибрагимович Милан
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Комментарии (4)
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Po4eson (Одесса)
22.09.2020 в 00:45
Златан просто красавчик
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0
0
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Alex_ForzaMilan (Київ)
21.09.2020 в 23:45
З топ чемпіонатів тільки в Німеччині не грав. Не боїться нових викликів, справжній лідер! Веди Мілан до чемпіонства!
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+2
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
21.09.2020 в 23:52
Дай Бог!!
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+1
0
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Alex_ForzaMilan (Київ)
22.09.2020 в 00:21
Ти теж за Мілан?
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