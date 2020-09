Ибру не остановить. 38-летний форвард забивает в 23-м сезоне подряд

Сегодня итальянский "Милан" проводит первый матч Серии А в сезоне 2020/21. Отметиться в нем удалось Златану Ибрагимовичу.

38-летний шведский форвард записал на свой счет дубль. Благодаря этому, он смог забить уже в 23-м сезоне подряд.

Свою серию швед начал в далеком 1999-м, когда забил за "Мальме". Отметим, что его контракт с "Миланом" истекает летом 2021-го.

Zlatan Ibrahimovic has now scored in 23 (TWENTY-THREE) top-flight seasons.



He's scored a league goal in four separate decades. ???? pic.twitter.com/JpkDBfFmN0