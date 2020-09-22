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"Будь я на 20 лет моложе, то забил бы еще парочку голов". Ибрагимович вновь сравнил себя с Бенджамином Баттоном

Италия
(1 голосов)

Герой Брэда Питта родился старым и только молодел – Златан тоже?

"Будь я на 20 лет моложе, то забил бы еще парочку голов". Ибрагимович вновь сравнил себя с Бенджамином Баттоном
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Форвард "Милана" Златан Ибрагимович прокомментировал итоги матча 1-го тура Серии А с "Болоньей" (2:0), в котором швед оформил дубль. Цитирует нападающего Sky Sport Italia.

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"Я в хорошей форме. Мы выиграли, но я мог забить еще больше. Будь я лет на 20 моложе, то забил бы еще парочку голов. Я не старый, я словно Бенджамин Баттон – рождаюсь старым и умираю молодым!"

"Если серьезно, то команда отлично поработала. Мы готовы не на 100% и допустили ряд ошибок, без которых обычно обходимся, но начало хорошее. Цель – выступить лучше, чем в прошлом сезоне. Молодежь усердно трудится, прислушивается к опытным игрокам, у нее все в порядке с дисциплиной. Парни знают, что нужно сохранять концентрацию ежедневно".

"В этом году мы должны каждую игру расценивать как финал. Мне нравится, что на мне лежит ответственность. Я оказываю на себя давление сам. Не хочу, чтобы люди обсуждали мой возраст, хочу, чтобы меня оценивали так же, как и остальных. Не имеет значения, что мне 38, я хочу, чтобы меня оценивали по меркам 20-летнего".

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В статье: Златан Ибрагимович Милан
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Источник:
Football Italia

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Комментарии (1)
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storm_ua (Николаев)
22.09.2020 в 09:37
Ибра у нас в 20 лет не играют как ты в 38, а те которым 30 типа кравца или бревноленко они в 30 не играют как ты будешь играть в 60 лет.
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