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"Будь я на 20 лет моложе, то забил бы еще парочку голов". Ибрагимович вновь сравнил себя с Бенджамином Баттоном
Герой Брэда Питта родился старым и только молодел – Златан тоже?
Форвард "Милана" Златан Ибрагимович прокомментировал итоги матча 1-го тура Серии А с "Болоньей" (2:0), в котором швед оформил дубль. Цитирует нападающего Sky Sport Italia.
"Я в хорошей форме. Мы выиграли, но я мог забить еще больше. Будь я лет на 20 моложе, то забил бы еще парочку голов. Я не старый, я словно Бенджамин Баттон – рождаюсь старым и умираю молодым!"
"Если серьезно, то команда отлично поработала. Мы готовы не на 100% и допустили ряд ошибок, без которых обычно обходимся, но начало хорошее. Цель – выступить лучше, чем в прошлом сезоне. Молодежь усердно трудится, прислушивается к опытным игрокам, у нее все в порядке с дисциплиной. Парни знают, что нужно сохранять концентрацию ежедневно".
"В этом году мы должны каждую игру расценивать как финал. Мне нравится, что на мне лежит ответственность. Я оказываю на себя давление сам. Не хочу, чтобы люди обсуждали мой возраст, хочу, чтобы меня оценивали так же, как и остальных. Не имеет значения, что мне 38, я хочу, чтобы меня оценивали по меркам 20-летнего".