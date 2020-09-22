"Будь я на 20 лет моложе, то забил бы еще парочку голов". Ибрагимович вновь сравнил себя с Бенджамином Баттоном

Форвард "Милана" Златан Ибрагимович прокомментировал итоги матча 1-го тура Серии А с "Болоньей" (2:0), в котором швед оформил дубль. Цитирует нападающего Sky Sport Italia.

"Я в хорошей форме. Мы выиграли, но я мог забить еще больше. Будь я лет на 20 моложе, то забил бы еще парочку голов. Я не старый, я словно Бенджамин Баттон – рождаюсь старым и умираю молодым!"

"Если серьезно, то команда отлично поработала. Мы готовы не на 100% и допустили ряд ошибок, без которых обычно обходимся, но начало хорошее. Цель – выступить лучше, чем в прошлом сезоне. Молодежь усердно трудится, прислушивается к опытным игрокам, у нее все в порядке с дисциплиной. Парни знают, что нужно сохранять концентрацию ежедневно".