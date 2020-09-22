Камбэк в Ювентус близок – Мората прилетел в Турин

Нападающий мадридского "Атлетико" Альваро Мората близок к возвращению в туринский "Ювентус".

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Пресс-служба "Старой синьоры" сообщила, что 27-летний форвард уже прилетел в Турин. Сегодня он пройдет медосмотр и подпишет трудовой договор с итальянским грандом.

Ранее стало известно, что "Ювентус" заплатит 9 миллионов евро за аренду Мораты. В соглашении также будет прописана опция выкупа за 45 миллионов. Мората готовится к своему второму этапу в "Ювентусе". В период с 2014-го по 2016-й он забил 27 мячей в 93 поединках за "бьянконери".