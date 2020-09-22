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Камбэк в Ювентус близок – Мората прилетел в Турин
Альваро возвращается на правах аренды
Нападающий мадридского "Атлетико" Альваро Мората близок к возвращению в туринский "Ювентус".
Пресс-служба "Старой синьоры" сообщила, что 27-летний форвард уже прилетел в Турин. Сегодня он пройдет медосмотр и подпишет трудовой договор с итальянским грандом.
Ранее стало известно, что "Ювентус" заплатит 9 миллионов евро за аренду Мораты. В соглашении также будет прописана опция выкупа за 45 миллионов. Мората готовится к своему второму этапу в "Ювентусе". В период с 2014-го по 2016-й он забил 27 мячей в 93 поединках за "бьянконери".
???? @AlvaroMorata is ???? in town! ????#FinoAllaFine #ForzaJuve pic.twitter.com/LHvCZXUkKy— JuventusFC (@juventusfc) September 21, 2020