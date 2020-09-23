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Официально: Мората вернулся в Ювентус

Италия
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Альваро продолжит карьеру в Турине

Официально: Мората вернулся в Ювентус
Новина українською

Нападающий "Атлетико" Альваро Мората оформил свое арендное соглашение с туринским "Ювентусом".

Испанский футболист уже прибыл в Турин, прошел медосмотр и подписал с "бьянконери" трудовой договор.

По официальным данным, "Ювентус" арендовал испанского форварда до конца следующего сезона. Это им обойдется в десять миллионов. После этого, они смогут его выкупить за 45 миллионов.

Альваро уже играл за туринский клуб на протяжении двух сезонов. Он помог команде выиграть два чемпионства и дойти до финала Лиги Чемпионов. В то время, он выступал рядом с Андреа Пирло, который сейчас тренирует "зебр".

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Отметим, что за последний сезон Мората успел провести на поле 44 матча, в которых забил 16 голов.

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В статье: Ювентус (Турин) Атлетико (Мадрид) Альваро Мората
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