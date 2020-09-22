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Официально: Артуро Видаль – игрок Интера
Переезд из Каталонии в Милан состоялся успешно
Хавбек каталонской "Барселоны" Артуро Видаль присоединился к миланскому "Интеру".
33-летний чилийский футболист вновь сыграет под руководством Антонио Конте. По информации СМИ, "нерадзурри" заплатили за Видаля каталонцам всего 1 миллион евро.
Напомним, Артуро начинал карьеру в "Коло-Коло". В 2007 году он присоединился к "Байеру", после чего играл в "Ювентусе" и "Баварии".
???? | IT'S OFFICIAL@kingarturo23 has joined Inter!— Inter (@Inter_en) September 22, 2020
???? https://t.co/r1gXNKJpxm#WelcomeVidal pic.twitter.com/GDIdr7ojtO
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Источник:Inter
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